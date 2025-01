„Nie gedacht, dass das möglich sein wird“ – Mit diesem Erfolg für Cyberpunk 2077 hätte kurz nach Release niemand gerechnet

Die Entwicklungsgeschichte von Cyberpunk 2077 ist nahezu hollywoodreif. Im Dezember 2020 nach vielen Verschiebungen und mit großen Erwartungen erschienen, war das dystopische Action-RPG zum Release in keinem guten Zustand. Unter anderem sorgten zahllose Bugs und eine viel zu leere Spielwelt bei den Fans für Reaktionen von ungläubigem Kopfschütteln bis zu resignierendem Zynismus.

Besonders auf der letzten Konsolengeneration galt Cyberpunk 2077 als unspielbar und Entwicklerstudio CD Projekt Red hatte alle Hände voll zu tun, Patch über Patch nachzuliefern. Über Monate hinweg mauserte sich das Spiel langsam zu dem, was die Fans sich erhofft hatten. In puncto Rezensionen war das Kind zu diesem Zeitpunkt natürlich schon längst in den Brunnen gefallen. Doch nach vier Jahren ist es endlich gerettet worden…

Cyberpunk 2077: Das Höchste der Gefühle nach langer Leidenszeit

Eine endgültige Absolution wurde Cyberpunk 2077 im Herbst 2023 erteilt. Da erschien der erste und einzige DLC Phantom Liberty, zusammen mit einem umfangreichen 2.0-Update für das Hauptspiel. Ab diesem Zeitpunkt spätestens, da zum Beispiel Combat-System und Skillbaum überholt sowie zahlreiche Quality-of-Life-Verbesserungen hinzugefügt wurden und das Spiel sowohl auf PC als auch Konsolen weitestgehend reibungslos lief, waren sich viele Zocker*innen einig: Cyberpunk 2077 ist mittlerweile ein ganz anderes Spiel als noch zu Release.

Dies bestätigen seit Kurzem auch die Steam-Rezensionen, die dem Open World-Action-RPG erstmals eine „Äußerst positive“ Erfahrung bescheinigen. 95 Prozent der über 12.600 Rezensionen, die im letzten Monat auf der Spieleplattform Steam hereingeflattert sind, geben der futuristischen Erfahrung einen „Daumen hoch“. Auch die Gesamtbewertung der mittlerweile über 715.000 Rezensionen hat sich bei „Sehr positiv“ (84 Prozent) eingependelt.

Ein Meilenstein, der die Führungsriege des Spiels zu Tränen rührt. „Ich hätte nie gedacht, dass das möglich sein wird“, schreibt CD Projekt Red’s Paweł Sasko, der auch als Associate Game Director am nächsten Cyberpunk-Titel des Studios arbeitet, auf Twitter. „Mehr als vier Jahre nach Release hat Cyberpunk 2077 ‚Äußerst positiv‘ auf Steam erreicht. Vielen Danek für die Leidenschaft, Memes, Videos, Reviews, Artikel, Fan Art, Cosplays und Mods.“

Auch Quest Designer Philipp Weber zeigt sich erleichtert: „Nach all der Zeit bin ich glücklich, dass wir die Chance bekommen haben, unsere Vision zu erfüllen; und ich bin dem Team, welches das Spiel bis heute betreut, so dankbar. Ebenso wie den Fans, die es nie aufgegeben haben.“ Eine ähnliche Leidensgeschichte ist im Videospiel-Kosmos nicht alltäglich. Allerdings konnte sich auch No Man’s Sky vor rund zwei Monaten über einen derartigen Erfolg – sogar nach noch längerer Wartezeit – freuen.

Quellen: Steam, Twitter / @PaweSasko, @PhiWeber