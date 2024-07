Retro-Recycling: Genialer Nintendo-Fan verwandelt seinen alten GameCube in eine Cornflakes-Schüssel 

Sich von seiner heißgeliebten, aber ausgedienten Spielekonsole zu verabschieden kann schwerfallen. Nicht umsonst haben wir bis heute unsere PlayStation 2, den GameCube oder gar den ersten Atari sicher und behütet in einer Kellerkiste oder im Schreibtischschrank verstaut – und ihr vermutlich auch.

Doch was tun, wenn die Mühle nicht mehr mahlen will und ihr nach Jahren, in denen sie uns so viel Spaß und Freude gebracht hat, die Lebensgeister entfleuchen? Sie in einer staubigen Ecke verschimmeln lassen ist doch viel zu schade, dachte sich auch ein Nintendo-Fan – der seinen GameCube kurzerhand zu einer Cornflakes-Schüssel umfunktioniert.

Coole Idee: Künstler funktioniert alten Nintendo GameCube in eine Frühstücks-Bowl um

Bei dem Nintendo-Fan, der sich partout nicht von dem kleinen Videospielwürfel trennen will, handelt es sich um den Visual Artist Evan Rolston, der auf Instagram besser unter dem Namen evjaston bekannt ist. Er benutzt seinen GameCube noch immer jeden Morgen – zwar nicht zum Zocken, aber zur Einnahme der wohl wichtigsten Mahlzeit des ganzen Tages.

So gelangen in den GameCube statt Mario Kart: Double Dash, Super Mash Bros. Melee oder anderen Klassikern nicht mehr länger die kleinen Discs der beliebten Nintendo-Konsole, sondern stattdessen knusprige Cerealien, die mit einem gehörigen Schuss Milch übergossen werden. Der aufklappbare Deckel eignet sich, sollten die Augen doch einmal größer als der Magen gewesen sein, denn so klappt man die Bowl einfach zu und widmet sich später eben einem zweiten Frühstück.

Zwar dürfte es sich hierbei nicht um die gesellschaftliche Norm handeln und sicherlich gibt es wohl elegantere Formen der Frühstückszunahme, allerdings haben wir auch noch nie eine coolere Variante einer Cornflakes-Schüssel gesehen und jeder eingefleischte Gamer dürfte beim Anblick des von vielen geliebten GameCube gute Gefühle verspüren – ideal für einen perfekten Start in den Tag also allemal. Wie das Ganze in der Praxis aussieht, immerhin schlürfen viele von uns doch zu gern noch den letzten Rest Milch aus der Schüssel, steht wiederum auf einem anderen Blatt. Manchmal lohnt es sich aber eben einfach, Stil über Substanz zu stellen.

Allen besorgten Retro-Sammlern sei noch gesagt: Der Künstler stellte bereits klar, dass es sich bei dem GameCube um ein altes und bereits defektes Modell gehandelt hätte, womit also keine unschuldigen Spielekonsolen geschädigt wurden. Wir sind jedenfalls gespannt, welches Essgeschirr oder welche Küchenutensilien Rolston als nächstes aus den ausgedienten Nintendo-Konsolen und -Handhelds zaubert.

