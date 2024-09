Ist das die Nintendo Switch 2? Erste Bilder der Konsole angeblich geleakt

Der Konsolenmarkt ist aktuell so heiß, wie seit 2020 nicht mehr: Die PS5 Pro wurde gerade erst angekündigt und die Nintendo Switch 2 soll kurz davor stehen, enthüllt zu werden. Nun sind angeblich vorab erste Bilder aufgetaucht.

Bevor wir darauf eingehen, sei erwähnt: Ob es tatsächlich um echte Fotos der neuen Nintendo-Konsole handelt, wissen wir nicht. Die Bilder erwecken jedoch den Eindruck, dass sie der Realität entsprechen könnten. Vermutlich stammen sie aus einer Fertigungsfabrik, was zu den Gerüchten, dass die Produktion der Nintendo Switch 2 begonnen haben soll, passt.

Nintendo Switch 2: Sieht die neue Konsole so aus?

Wenn die Fotos stimmen, die von MisterSheeple auf Reddit geteilt werden, dann ist die Nintendo Switch 2 exakt das, was viele erwarten: Eine klassische Fortsetzung des Handheld-Hybrids, ohne zumindest oberflächlich auf den ersten Blick große Änderungen. Ein 3D-Modell zeigt ein wohlbekanntes Design, wenn auch mit merklich größerem Display.

Laut der Quelle sollen es acht Zoll sein, was im Vergleich zur original Switch (6,2 Zoll) oder der OLED-Variante (7 Zoll) noch einmal ein beachtlicher Sprung wäre. Die Joy-Con sollen derweil, wie zuvor schon in verschiedenen Gerüchten spekuliert, magnetisch halten. Dadurch soll es nicht mehr den bekannten Slide-Mechanismus geben, stattdessen werden sie quasi an das Display gesteckt. Außerdem sind zwei USB-C-Anschlüsse vermerkt.

Aus einem anderen Bild gehen derweil die vermeintlichen Spezifikationen hervor. Demnach soll die Switch 2 wie zu erwarten auf den Tegra 2-Chip von Nvidia setzen und 12 Gigabyte RAM umfassen. Mit an Bord sind zudem laut der Liste 256 Gigabyte Festplattenspeicher.

Wann wird die Switch 2 wirklich angekündigt?

An dieser Stelle möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass es keinen Nachweis gibt, ob diese Bilder und Spezifikationen tatsächlich echt sind. Auch wenn sie durchaus echt wirken, so solltet ihr das Gezeigte und Geschriebene trotz allem mit einem skeptischen Auge betrachten.

Offiziell ist die Nintendo Switch 2 nämlich noch gar nicht angekündigt. Es wirkt aber aufgrund der zuletzt wieder deutlich stärker brodelnden Gerüchteküche, als könnte die Enthüllung schon relativ zeitnah erfolgen. Eventuell sogar noch im Laufe des Septembers.

Wir halten euch diesbezüglich natürlich auf dem Laufenden. Gerüchten zufolge soll die Nintendo Switch 2 übrigens auch abwärtskompatibel sein. Ein Feature, welches sich Fans sicherlich sehnlichst wünschen.

Quelle: Reddit /@MisterSheeple