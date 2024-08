Cozy Games auf der Nintendo Switch: Derzeit starke Rabatte im eShop

Mit ihrer Portabilität eignet sich die Nintendo Switch nicht nur für entspannte Sessions im Bett, sondern auch für unterwegs, beispielsweise auf einer Picknickdecke im Park. Und was böte sich da besser an als ein richtig ruhiges Cozy Game?

Das aufstrebende Genre hat es sich in den letzten Jahren zunehmend auf allen Plattformen gemütlich gemacht und wer seine Nintendo Switch noch mit einigen Spielen aus diesem Bereich aufbessern möchte, wird dank zahlreicher Angebote nun im eShop fündig. Hier wollen Gegenstände geordnet, Felder bestellt und Schleime gehütet werden: Alles pures Seelenheil also.

Nintendo Switch: Cozy Games im Überfluss zu verlockenden Sonderpreisen

Wie eigentlich jeden Tag sind auch aktuell wieder über 2.000 Spiele im eShop der Nintendo Switch reduziert: Die Preise purzeln, die Auswahl ist überwältigend. Damit ihr nicht bereits vor dem Kauf ob der Überforderung in Schweiß oder Tränen ausbrecht, haben wir eine Auswahl von Cozy Game-Highlights zusammengesammelt, die das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zum virtuellen Seele baumeln lassen bieten:

Neben unbekannteren Indies sind auch einige alteingesessene Reihen dabei, die bereits als Cozy Games hätten bezeichnet werden können, bevor sich der Begriff überhaupt richtig etabliert hat. Beispiele dafür natürlich die Story of Seasons- und Rune Factory-Spiele, bei denen die Entspannung vor allem vom Farming-Management herrührt. Seid ihr auf der Liste nicht fündig geworden, weil ihr zum Runterkommen im Feierabend lieber ein paar Gegenstände mit einem großen Hexenkessel herstellt, keine Panik.

Auch alle auf der Nintendo Switch erhältlichen Atelier-Titel sind derzeit nämlich reduziert, darunter auch die erfolgreichsten Ableger mit Protagonistin Ryza. Eine Empfehlung zum Abschluss: Die Angebote gelten natürlich alle nur für begrenzte Zeit, Roots of Pacha ist beispielsweise nur noch heute, am 7. August reduziert. Klickt euch also am besten schon einmal durch unsere Cozy Games-Auswahl, damit ihr ja keinen Rabatt verpasst – und während euer Neukauf lädt, könnt ihr austesten, wie viele Schweine Stardew Valley auf der Switch unspielbar machen.

