Nintendo Switch: Gleich neue 2 Spiele – in dieser Woche

Der Mai hatte bereits reichlich zu bieten, was frischen Input für die Nintendo Switch angeht. Doch obwohl der Monat in dieser Woche endet, erwarten euch noch einmal zwei neue Titel, beginnend am 27. Mai.

Auf dem Release-Plan stehen dabei recht unterschiedliche Games, die jeweils ein anderes Genre ansprechen. Damit bieten sie jede Menge Abwechslung für die kommenden Tage und den Start in den Juni, wenn euch die nächsten neuen Titel erwarten.

Neues Nintendo Switch-Spiel #1: Capes

Seit Mittwoch, dem 29. Mai, erwartet euch mit Capes schon das nächste Game. Hierbei handelt sich um ein rundenbasiertes Strategiespiel, das in einer dystopischen Stadt spielt, in der die Superkriminellen vor zwanzig Jahren gewonnen haben und das Entwickeln von Superkräften inzwischen ein Verbrechen ist. Spielerinnen und Spieler müssen ein Team von Superheld*innen aufbauen, um die Stadt zurückzuerobern.

Dazu rekrutiert ihr zunächst verschiedene Heroes mit einzigartigen Fähigkeiten und setzt diese dann strategisch ein. Jede Mission erfordert eine taktische Herangehensweise, bei der Teamarbeit und Positionierung entscheidend sind. Die Heldinnen und Helden schalten zudem durch das Erfüllen von Missionen und Herausforderungen neue Fähigkeiten und Upgrades frei.

Das Game bietet sowohl Kampagnen- als auch Patrouillenmissionen, in denen ihr die Geschichte vorantreiben oder Nebenmissionen erkunden könnt, um mehr über die Charaktere und ihre Hintergrundgeschichten zu erfahren. Capes unterstützt dabei mehrere Sprachen, darunter Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch, wie Nintendo erklärt​. Entwickelt wurde das Spiel von Spitfire Interactive, die Veröffentlichung erfolgt durch Daedalic Entertainment.

Verfügbare Informationen im Nintendo eShop:

Preis: 39,99 Euro

Trailer zum Spiel:

Neues Nintendo Switch-Spiel #2: Seed of Life

Am Donnerstag, dem 30. Mai, startet der Verkauf von Seed of Life. Bei dem Action Adventure handelt es sich um ein Puzzlespiel, das in einer optisch visuell ansprechenden, aber giftigen Welt spielt: Eine Kombination aus post-apokalyptischer Ästhetik und farbenfrohen sowie düsteren Elementen.

Hier dreht sich alles um Cora, die letzte bekannte Überlebende des Planeten Lumia. Ihre Aufgabe ist es, „den Samen des Lebens“ – ein außerirdisches Gerät, das die Essenz des Lebens erzeugen und den Planeten vor der Vernichtung retten kann – zu finden und zu aktivieren. Spielerinnen und Spieler müssen sich durch eine labyrinthartige Welt voller Geheimnisse und Gefahren bewegen, spezielle Fähigkeiten erlernen und gegen außerirdische Kreaturen kämpfen, wie es bei Nintendo dazu heißt.​

Das Nintendo Switch-Spiel bietet eine dynamische Mischung aus Puzzle-Elementen und Erkundung in einer halboffenen Welt. Cora muss Lumium sammeln, eine organische Substanz, die ihre Fähigkeiten antreibt, und Talismane finden, die ihr neue Kräfte verleihen.

Seed of Life wird von GS2 Games veröffentlicht und bietet Sprachausgaben in mehreren Sprachen, darunter Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch​.

Verfügbare Informationen im Nintendo eShop:

Preis: 34,99 Euro

Trailer zum Spiel:

Achtung: Kein F1 24-Release für die Nintendo Switch

Nur einen Tag später, am 31. Mai, erscheint F1 24 von EA Sports und Codemasters. Entgegen verschiedenen Meldungen wird dieses Games allerdings nicht für die Nintendo Switch verfügbar sein. Dafür spricht, dass es weder bei EA noch auf den Seiten von Nintendo eine entsprechende Ankündigung gibt. Der Verzicht auf eine Switch-Version liegt wahrscheinlich an den technischen Einschränkungen der Konsole, die es schwer machen, die anspruchsvollen Simulationen eines F1-Rennens mit 19 KI-Autos und detaillierten Strecken darzustellen.

