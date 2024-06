Nintendo Switch Online: Gleich 5 neue „Gratis“-Spiele im Abo – Freut euch über diese Game Boy-Klassiker

Mittlerweile kaum anders gewohnt, verwöhnt Nintendo die Switch Online-Abonnent*innen auch im Juni wieder mit brandneuen „Gratis“-Spielen – vorausgesetzt ihr seid im Besitz einer laufenden Mitgliedschaft beim Premium-Dienst.

Wer diese allerdings vorweist, der darf sich über gleich fünf frische Titel, die alle aus dem Universum eines ikonischen Capcom-Helden und der guten alten Game Boy-Ära stammen, freuen. Doch um welche Ergänzungen handelt es sich hierbei genau?

Nintendo Switch Online: Mega Mans Game Boy-Abenteuer findet ihr ab sofort in der Spielebibliothek

Wie bereits erwähnt, erweitert die japanische Spieleschmiede das Aufgebot seines Nintendo Switch Online-Service um fünf Veröffentlichungen, die ihr Debüt damals auf dem kantigen Handheld feiern durften. Diese sind seit dem 7. Juni verfügbar – dauerhaft und ohne Nebenkosten, sofern ihr ein Abonnement beim Online-Dienst abgeschlossen habt.

In den hinzugefügten Game Boy-Spiele schlüpft ihr in den futuristischen Anzug von Roboterheld Mega Man und helft ihm im Kampf gegen den verrückten Dr. Wily , der versucht, die Welt mit der Hilfe seiner stählernen Schergen zu unterwerfen. Dabei reist ihr nicht nur an verschiedenste Schauplätze, sondern sogar durch die Zeit und sogar bis zum Kern der Erde. Folgende Titel schließen sich der NSO-Bibliothek an:

Mega Man: Dr. Wilys Revenge

Mega Man 2

Mega Man 3

Mega Man 4

Mega Man 5

Im fünften Mega Man steht ihr zudem vor der Aufgabe, Schwesterchen Roll aus den Fängen des mysteriösen Robo-Rüpels Terra zu befreien – gegen den der junge Held zunächst machtlos zu sein scheint. Ursprünglich wurden die Titel zwischen 1991 und 1994 für den Game Boy veröffentlicht. Die japanischen Abo-Mitglieder haben im Übrigen in diesem Monat die selbe Spieleauswahl vorgesetzt bekommen.

Nun findet ihr sie auch im Nintendo Switch Online-Abo, wo sich ebenfalls zahllose Spiele aus den Zeiten der NES, SNES, N64 und Segas Mega Drive tummeln. Außerdem könnt ihr mit einer Mitgliedschaft natürlich auch die verschiedenen Online-Dienste, beispielsweise in euren liebsten Multiplayer-Titeln, nutzen. Bereits im vergangenen Monat schlossen sich multiple Mario-Klassiker sowie zwei weitere Game Boy-Titel dem Nintendo Switch Online-Service an.

