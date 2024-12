Nintendo Switch Online: Jetzt ikonische Gratis-Goodies abstauben – aber ihr müsst euch beeilen

Abonnentinnen und Abonnenten des Nintendo Switch Online-Service dürfen sich auch nach dem Fest der Liebe noch über ein paar Präsente freuen. Die japanische Spieleschmiede startet nach Weihnachten ein wahres Goodie-Feuerwerk.

Allerdings nur für eine begrenzte Zeit, deswegen heißt es jetzt flotte Finger und ran ans Reward & Mission-Programm des Premium-Dienstes. Was es abzustauben gibt, verrät die vollständige Liste der kostenlosen Belohnungen.

Nintendo Switch Online: Diese ikonischen Goodies gibt es für kurze Zeit

Nintendo Switch Online-Mitglieder durften sich schon das gesamte Jahr 2024 über die Hände reiben, denn immer mal wieder spendierte uns der hinter dem Handheld stehende Hersteller ein paar Aufmerksamkeiten in Form von ikonischen Icons, die ihr für euer Profil festlegen dürft. Solltet ihr die wichtigsten Helden und Heldinnen in der Geschichte des Mario-Konzerns in Form ihrer Bildchen tatsächlich gemisst haben, habt ihr jetzt die Gelegenheit, sie doch noch einzusacken.

https://twitter.com/IconsNSO/status/1871559010253672671

Allerhand verschiedener Designs stehen dabei zur Auswahl, sei es Ober-Affe Donkey Kong, Prinzessin Peach, Grünkappe Luigi oder der schnauzbärtige Klempner höchstpersönlich. Zum Abschluss des Jahres – und noch bis zum 14. Januar 2025 – habt ihr Zeit, die begehrten Icons zu ergattern. Die vollständige Liste findet ihr hier:

Mario vs. Donkey Kong

Princess Peach: Showtime

Luigi’s Mansion 2 HD

Paper Mario: The Thousand-Year Door

Endless Ocean Luminous

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Super Mario Party Jamboree

Mario & Luigi: Brothership

Nintendo World Championships: NES Edition

Jede Spielereihe und ihre dazugehörigen Symbole sind für rund zwei Tage einheimsbar, danach rotieren sie für unbestimmte Zeit und womöglich für immer aus dem Angebot. Zögert also nicht, die Icons die ihr haben wollt beim einzulösen. Und: Mitglieder des Nintendo Switch Online-Dienstes freuen sich über zwei legendäre Klassiker, die sich dem Abo jüngst anschließen durften.

Quellen: Twitter / @IconsNSO