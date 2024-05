Nordic Game Awards: Alan Wake 2 räumt ab

Bei der Nordic Game Conference, die zweimal im Jahr abgehalten wird, wurden unter der Woche im schwedischen Malmö die Nordic Game Awards verliehen. Diese kleine, aber feine Preisverleihung würdigt als einzige Veranstaltung der Welt ausschließlich Spieleentwickler*innen in der nordischen Region.

In acht Kategorien wurden demnach im Rahmen der Frühjahrskonferenz NG24 Spring Preise verteilt – insgesamt schon zum 16. Mal. Abräumer des Abends war ein filmreifer Mystery-Thriller, der im vergangenen Herbst bei uns aufschlug.

Alan Wake 2 mit drei Awards – Auszeichnung für Cocoon und The Finals

Über insgesamt drei Auszeichnungen konnte sich das finnische Studio Remedy Entertainment für Alan Wake 2 freuen. Das schaurige und verdrehte Action-Adventure wurde mit den Awards Nordic Game of the Year, Best Art und Best Audio ausgezeichnet. Im Trophäenschrank gesellen sie sich unter anderem zu drei weiteren Auszeichnungen bei den letztjährigen Game Awards.

Die weiteren Preisträger des Abends waren:

Cocoon von Geometric Interactive (Dänemark) für Best Game Design

von Geometric Interactive (Dänemark) für The Finals von Embark Studios (Schweden) für Best Technology

von Embark Studios (Schweden) für Bramble: The Mountain King von Maximum Entertainment (Schweden) für Best Debut

von Maximum Entertainment (Schweden) für Ikonei Island von Snowcastle Games (Norwegen) für Best Fun for Everyone

von Snowcastle Games (Norwegen) für Rytmos von Floppy Club (Dänemark) für Game of the Year – Small Screen

Alan Wake 2 erschien im Oktober 2023 rund 13 Jahre nach dem ersten Teil. Ihr übernehmt die Rolle des namensgebenden Protagonisten, der in einer altraumhaften Welt gegen Wahnvorstellungen und um seinen Verstand kämpft. Unseren Test zu diesem Spiel könnt ihr hier lesen.

Quelle: PM