Nur für kurze Zeit: Nintendo Switch Online-Mitglieder können sich diese Gratis-Spieleperle sichern

Wer eine Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online hat, kann sich ab sofort über einen spannenden Gratis-Titel freuen. Wer keine hat… nun, es lohnt sich finanziell sogar, für diesen Titel eine abzuschließen. Zumindest wenn ihr auf clevere Plattformer mit spannender Story und charmantem Look steht.

Die Rede ist von Iconoclasts, einem hochgelobten Indie-Titel aus dem Jahre 2018. Im Nintendo eShop wird das Spiel normalerweise mit 19,99 Euro gelistet. Da es eine Switch Online-Mitgliedschaft schon ab 3,99 Euro monatlich gibt, ist der Deal naheliegend.

Nintendo Switch Online: Hochgelobter Action-Plattformer für kurze Zeit geschenkt

In Iconoclasts spielt ihr die Mechanikerin Robin, die eigentlich ein unbeschwertes Leben führt, plötzlich aber in einen Konflikt zwischen Religion und Politik gezogen wird. Zusammen mit ihren Gefährt*innen Mina, Royal und Elro zieht sie in einen aufregenden Kampf gegen den skrupellosen One Concern, bei dem es sogar um das Schicksal des ganzen Planeten geht.

Die Mischung aus tiefgreifender Story, humorvollen Dialogen und Metroidvania-Elementen machen Iconoclasts zu einem Spiel, das vielen Gamer*innen taugen könnte. Robins clevere Gadgets werden nach und nach erweitert und erlauben ihr, neue Fähigkeiten zu nutzen und Wege zu beschreiten. Neben über 20 fordernden und abwechslungsreichen Bosskämpfen kommen auch Rätselfreunde in dem actionreichen Plattformer nicht zu kurz.

Das Spiel wurde 2018 vom norwegischen Indie-Entwickler Joakim Sandberg veröffentlicht und erreichte auf Metacritic eine Durchschnittswertung von 83/100 (87 nur für die Switch-Version). Optisch kann es durch einen modernen Pixel-Look überzeugen und gibt euch zudem einen schmissigen Retro-Soundtrack auf die Ohren.

Wer neugierig geworden ist, darf sich aber nicht zu lange Zeit lassen. Das Angebot, Iconoclasts gratis im Rahmen der Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft zu bekommen, steht nur bis kommenden Dienstag, 21. Januar, zur Verfügung. Was ihr dagegen derzeit im PS Plus-Abo abstauben könnt, lest ihr hier.

