Okami 2: Studio steht vor aufregendem Jahr – „Der echte Test beginnt jetzt“

Die Trailer-Show der diesjährigen Game Awards war nicht arm an einigen Überraschungen. Womit viele Fans sicher nicht gerechnet hatten, war die Ankündigung eines Nachfolgers von Okami. Das Action-Adventure wurde zwar lediglich mit einem kleinen Teaser versehen, aber allein das reichte bei den Liebhaber*innen des Originals für Jubelstürme.

Für die Entwicklung verantwortlich sein wird das neu gegründete Clovers (CLOVERS in der eigenen Schreibweise) – nicht zu verwechseln mit den Machern des ersten Teils, Clover Studio. Dieses wurde 2007 geschlossen, einige ehemalige Entwickler*innen sind aber auch beim Nachfolgerprojekt dabei.

Okami 2: „Behaltet uns im Auge und folgt unserer Reise.“

Allen voran Hideki Kamiya, Game Director des ersten Okami, der mit seinen Leuten einem aufregenden Jahr 2025 entgegensieht. „Das letzte Jahr war signifikant für uns, da wir die Errichtung unseres neuen Studios angekündigt haben und das neue Projekt enthüllten, an dem wir arbeiten.“ Auch für Kamiya selbst sei dies ein wichtiger nächster Schritt in seiner Karriere gewesen. Es fühle sich gut an, so der Chef von Clovers, die aufregenden Neuigkeiten endlich an die Öffentlichkeit getragen haben zu können.

„Ich möchte hervorheben, dass diese Ankündigungen nur der Anfang waren“, schreibt Kamiya auf der Homepage des Entwicklerstudios weiter. „Clovers tritt vor an die Startlinie. Der echte Test, unseren Wert als neu gegründetes Studio zu beweisen, beginnt jetzt.“ Das Studio könnte von nun an nur noch wachsen und sich weiterentwickeln. „Ich hoffe, ihr behaltet uns im Auge und folgt uns auf unserer Reise.“

Mehr spannende Neuigkeiten zu Okami 2 wolle man „so bald wie möglich“ liefern. „Wir danken euch schon einmal für euren Support, nicht nur für dieses Jahr, sondern auch für viele, die noch kommen werden.“

Das Action-Adventure Okami mit der Fuchs-Göttin Amaterasu in der Hauptrolle erschien einst im Jahre 2006 und vereinte einen pittoresken Cel-Shading-Look mit japanischer Kultur und Historie. Im Zentrum standen Götter und Dämonen japanischer Folklore sowie die als Sumi-e bekannte Tuschemalerei. Das innovative Spielprinzip fand viele Fans und wurde bis ins Jahr 2018 immer wieder für modernere Konsolen adaptiert.

