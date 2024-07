Survival-Game Once Human erscheint heute: Release-Uhrzeit, Preload und Systemanforderungen im Überblick

Kaum ist The First Descendant erschienen, steht auch schon das nächste große Spiel bei Steam vor der Releasetür: Once Human, ein Multiplayer-Survival-Spiel mit einer riesigen offenen Welt.

Wer von Anfang an dabei sein möchte, sollte aber dafür sorgen, dass der eigene PC stark genug ist und sich die eine oder andere Tasse Kaffee bereitstellen. Damit ihr bezüglich eurer Hardware auf der sicheren Seite seid, haben die Entwickler*innen die vollständigen Systemanforderungen veröffentlicht. Keine Soge: Euer Rechenknecht muss nicht sündhaft teuer sein, um stabile 60 FPS zu erreichen.

Once Human: Die Systemanforderungen im Überblick

Schon in den bisherigen Trailern und Gameplay-Videos hat sich bereits angedeutet, dass Once Human nicht unbedingt der Grafikkracher schlechthin wird. Das spiegelt sich nun auch in den offiziellen Systemanforderungen wider, die für heutige Verhältnisse relativ niedrig ausfallen. Allerdings geht aus ihnen nicht hervor, für welche Auflösung sie angedacht sind: Wir gehen erst einmal von einer 1080p-Auflösung aus. Für 4K müsst ihr vermutlich dann doch ordentlich Hardware-Power auffahren.

Minimum Empfohlen 60 FPS Performance Betriebssystem Windows 10 64-Bit Windows 10 64-Bit Windows 10 64-Bit Prozessor (CPU) Intel Core i5-4460 Intel Core i7-7700 Intel Core i5-12400F Grafikkarte (GPU) Nvidia GeForce GTX 750 Ti (4 GB) oder AMD Radon R9 270 Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) oder AMD Radeon RX 580 Nvidia GeForce RTX 3060 oder AMD Radeon RX 6650 XT Arbeitsspeicher 8 GB RAM 16 GB RAM 16 GB RAM DirectX Version 11 Version 11 Version 11 Speicherplatz 60 GB 70 GB (SSD empfohlen) 70 GB (SSD empfohlen)

Erfüllt ihr die Anforderungen, könnt ihr euch ab dem 9. Juli in die Welt von Once Human stürzen. Ganz ohne Einstiegskosten, denn es handelt sich um ein Free2Play-Spiel, in dem ihr einen sogenannten Meta-Menschen verkörpert. Diese sind immun gegenüber dem Sternenstaub, der einst die Welt befallen und sie in die Apokalypse gestürzt hat.

Typisch Survival-Spiel müsst ihr zu Beginn Ressourcen sammeln, eine Basis aus dem Boden stampfen, euch gegen verschiedene Feinde erwehren und selbst immer stärker werden. Das Team von Starry Studio verspricht außerdem verschiedene Quests, spezielle Dungeons und unterschiedliche Fraktionen, denen ihr euch anschließen könnt. Neben PvE- gibt es zudem PvP-Elemente, wenn ihr etwa mit anderen Spieler*innen um die Kontrolle kleinerer Gebiete kämpft.

Wie steht es um Release-Zeit und Preload?

Obwohl die Veröffentlichung von Once Human kurz bevor steht, könnt ihr das Survival-Spiel nicht vorab herunterladen. Ein Preload ist laut den Entwickler*innen nicht vorgesehen, weshalb ihr erst zum Release mit dem Download des nicht gerade kleinen Titels beginnen könnt.

Aber wann genau fällt denn der Startschuss? Auch darauf gibt es glücklicherweise eine Antwort, die aber für deutsche Spieler*innen eher unschöner Natur ist: Am 9. Juli um 23:00 Uhr unserer Zeit öffnen die Server ihre Pforten. Zusammen mit dem Download dürften die Meisten wohl erst nach Mitternacht überhaupt starten können, sofern sie nicht am nächsten Morgen aus den Federn müssen.

Ob die Server überhaupt am Ende dem Ansturm standhalten können, steht ebenso wie die Frage nach den Auswirkungen der Monetarisierung auf einem anderen Blatt. Nach The First Descendant und Zenless Zone Zero ist Once Human übrigens bereits das dritte größere Free2Play-Spiel in diesem Monat.

