One Piece-Theorie: So könnte Blackbeard die Seraphim befehligen

Gleich zu Beginn: Dieser Artikel enthält Spoiler zum neuen One Piece-Kapitel 1125! Wenn ihr das Chapter noch nicht gelesen habt, solltet ihr an dieser Stelle aufhören und später wiederkommen.

Seid ihr hingegen bereits im Bilde und wisst, das Sankt Saturn bei Imu in Ungnade gefallen ist und deshalb von der Schattengestalt an der Spitze der Weltregierung ins Jenseits geschickt wurde, könnt ihr beruhigt die folgenden Absätze genießen und munter mitspekulieren. Denn angesichts Saturns Tod stellen sich einige Fragen zu der Rolle von Catharina Devon.

One Piece: Catharina Devon und ihre bevorstehende Verwandlung in Sankt Saturn

Devon, Teil von Blackbeards Bande und Nutzerin der Hunde-Frucht, Modell Kyubi, hat die Fähigkeit, sich in Menschen zu verwandeln, die sie einmal berührt hat – ähnlich zur Transen-Frucht von Mr. 2 alias Bon Curry. Ihr Kräfte stellt sie erstmals in Kapitel 925 zur Schau, als sie Gecko Moria in der Gestalt von Absalom täuscht, seitdem hat Devon sich nicht mehr verwandelt. In Kapitel 1107 lässt sie sich allerdings zusammen mit Wan Oger auf Egghead blicken und berührt dort ein Bein von Sankt Saturn.

Damit hat Devon die Fähigkeit bekommen, sich in den mittlerweile toten und durch Figarland Garling ersetzten Weisen zu verwandeln. Auf dem Papier wirkt diese Kraft nun natürlich nutzlos: Imu und die anderen Gorosei wissen schließlich, dass Saturn nicht mehr lebt und würden sich von Devons Transformation nicht täuschen lassen. Allerdings hat sein Status als Weiser noch einen ganz anderen Vorteil: Die Kommando-Hierarchie.

Wie Blackbeard die Macht über die Seraphim und Pacifista erlangen könnte

Die Seraphim (Cyborg-Klone, basierend auf den ehemaligen Sieben Samurai der Meere, die aufgrund von Lunaria-Genen extrem widerstandsfähig sind und mehrere kopierte Teufelskräfte besitzen) sowie die Pacifista (Cyborgs basierend auf Bartholomäus Bär) gehören zu den mächtigsten Waffen der Marine, müssen sich aufgrund ihrer Programmierung aber an gewisse Regeln halten und unterliegen einer Kommando-Hierarchie.

In Kapitel 1069 erklärt Stussy, dass an oberster Stelle die fünf Weisen stehen, gefolgt von Dr. Vegapunk und seinen Satelliten. Auf Platz 3 in der Nahrungskette kommt dann Sentomaru, dessen Wort das von denen überschreibt, die lediglich einen Autoritäts-Chip besitzen, um den Seraphim und Pacifista Befehle zu erteilen. Ob sich Imu auf der gleichen Stufe wie die fünf Weisen und nur deshalb nicht genannt wird, weil die CP0 nichts von seiner Existenz weiß, oder ob er tatsächlich keine Macht über die Cyborgs besitzt, ist unbekannt.

Fakt ist aber, dass Devon als verwandelter Saturn ganz oben in der Hierarchie steht, um die Seraphim und die Pacifista zu befehligen. Sollte Blackbeard diese Karte in einem Kampf gegen die Marine ausspielen und damit die Cyborgs entweder auf seine Seite ziehen oder zumindest ausschalten, indem das Wort Devons gegen das der anderen fünf Weisen steht, dürfte ihm dies einen entscheidenden Vorteil einbringen.

Dass die Marine den Status der Seraphim und Pacifista nach Saturns Tod updatet, scheint unwahrscheinlich, abseits von der Entfernung von Jewelry Bonney als oberste Befehlshaberin über die Cyborgs, die auf ihrem Vater basieren. Dieser Verrat durch Vegapunk wird sicher nicht ohne Folgen bleiben.

Fans spekulieren: Kennt Devon die Erinnerungen ihrer Opfer?

Ein One Piece-Fan spinnt auf Reddit noch weitere Gedanken zur Rolle von Catharina Devon: Was, wenn ihr Verwandlung nicht nur äußerlicher Natur ist, sondern ihr auch erlaubt, auf die Erinnerungen ihrer „Opfer“ zuzugreifen? Damit könnte Blackbeard an extrem wertvolles Insider-Wissen gelangen und würde sogar von der Existenz Imus erfahren. Ob diese wilde Theorie wirklich zutrifft, wird aber erst die Zeit zeigen – die Kontrolle über die Seraphim und Pacifista wirkt definitiv wahrscheinlicher.

Was genau Devon mit ihrer Aktion auf Egghead bewerkstelligen will und wie dieses Puzzle-Teil in Blackbeards großen Plan passt, steht derzeit noch in den Sternen. Zurzeit ist der genaue Aufenthaltsort von Marshal D. Teach, so der bürgerliche Name des Kaisers, unbekannt – er wartet aber noch auf die Rückkehr von Devon und Wan Oger, die Caribou im Schlepptau haben. Im aktuellen One Piece-Kapitel lässt sich Blackbeard zwar nicht blicken, dafür folgen andere brisante Entwicklungen.

