One Piece-Fan-Theorie: Hinweise deuten auf Imus Teufelsfrucht

Wenn es in One Piece einen Charakter gibt, über den wir am allerwenigsten wissen, dann dürfte es sich dabei wohl um Imu handeln: Der oberste Anführer der Weltregierung, der es sogar wagt, auf dem leeren Thron zu sitzen und selbst den mächtigen fünf Weisen Befehle gibt.

Bislang genoss Imu nur eine Handvoll Auftritte im Manga, in denen er kaum etwas sagte – im Anime wurde seine Stimme ebenfalls noch nicht enthüllt und auch zu seinen sonstigen Fähigkeiten wissen wir fast nichts. Ein Fan hat nun jedoch eine Theorie aufgestellt, die über die Teufelsfrucht des vermutlich letzten Endgegners in One Piece sinniert – und die äußerst plausibel klingt.

One Piece-Fan-Theorie: Benutzt Imu möglicherweise die Tintenfrucht?

Reddit-Nutzer UnrealPotatoSlayer kommt in seinem Post direkt zum Punkt und erklärt seine Vermutung, dass Imu die Tintenfrucht gegessen hat – eine Paramecia-Kraft, die in One Piece bislang so noch nicht existiert, auch, wenn sie auf den ersten Blick der Zeichenfrucht von Kanjuro zu ähneln scheint. Der One Piece-Fan hat aber andere Pläne mit Imus Kraft und verrät, wie genau er darauf kommt, der Schattengestalt diese Teufelsfrucht zuzuordnen.

Als einen der Hauptgründe dafür gibt er das Void Century an: Es existieren abseits der Porneglyphen, die natürlich in Stein gemeißelt worden sind, keinerlei Aufzeichnungen mehr aus dem sogenannten leeren Jahrhundert und wer, wenn nicht Imu könnte dafür verantwortlich sein, indem er die für die einstigen Niederschriften genutzte Tinte manipuliert? Ein weiterer Hinweis sind die Gestalt des Herrschers sowie seine Angriffe.

Seit seiner ersten Enthüllung in Kapitel 906 beziehungsweise Folge 885 ist Imu lediglich eine schwarze Silhouette, selbst im hellsten Tageslicht – die Schatten- (Gecko Moria) und Dunkelheitsfrucht (Blackbeard), die dies zumindest theoretisch ebenfalls bewirken könnten, sind aber beide schon vergeben. Des Weiteren attackiert und durchbohrt Imu König Cobra mit einem schwarzen Pfeil, der ebenfalls aus Tinte bestehen könnte.

Gegen diese Theorie spricht derzeit höchstens seine Transformation in Kapitel 1085, wo er sich eine gigantische bestienartige Silhouette verwandelt; doch auch hierfür könnte er Tinte manipuliert haben, um sich ein neues Antlitz zu schaffen. In den Kommentaren argumentiert ein One Piece-Fan, dass dies eine spannende Verbindung zu Ruffy bedeuten könnte: Was, wenn der Strohhut mit seiner Gummi-Power die Tinte von Imu buchstäblich wegradiert? In Kapitel 1117 werden wir diese Antwort wohl leider noch nicht bekommen.

