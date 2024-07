One Piece-Fan-Theorie: Hat Shanks im Kampf gegen Kid einen Fehler gemacht?

One Piece-Episode 1112 ist nicht nur eine der am besten bewerteten Episoden des Animes überhaupt, sondern zeigte auch einen der visuell beeindruckendsten Kämpfe seit Ruffy gegen Kaido.

Eustass Käpt’n Kid, Mitglied der schlimmsten Generation, der zusammen mit Trafalgar Law und Ruffy Wano Kuni befreite, segelte nach Elban, um dort dem Kaiser Rothaar Shanks seine gesammelten Porneglyphen abzunehmen. Wer die Folge geschaut oder das entsprechende Manga-Kapitel gelesen hat, weiß bereits, wie der Kampf ausgeht. Doch ein Fan ist der festen Überzeugung, dass Shanks dabei einen Fehler begangen hat.

One Piece: Was verbindet Shanks und Kid?

Twitter-Nutzer BlacktyonteXavi war ebenfalls unter den gespannten One Piece-Fans, der mit Spannung Episode 1112 und den Kampf von Shanks gegen Kid verfolgt hat. Dabei ist ihm einiges aufgefallen, darunter eine eindeutige Verbindung zwischen den beiden Piraten, die über die optische Erscheinung mit den roten Haaren hinausgeht: Sie liegt in den Kreaturen, die die beiden verkörpern. Shanks schwingt bekanntermaßen ein Schwert namens Gryphon, benannt nach dem mythischen Wesen, das bei uns eher als Greif bekannt ist und dessen Körper halb Adler, halb Löwe ist.

Der Name des Schwertes ist in Folge 1112 nun sehr relevant geworden: Kurz bevor Shanks Kid attackiert und ihm mit „Divine Departure“ auf den Meeresgrund schickt, erscheint ein gigantischer Greif, der die Macht von Rothaar und seiner Waffe demonstrieren soll. Auch bei Kid lässt sich eine Verbindung zu einer Kreatur ziehen: Sein Schiff, die Victoria Punk, schmückt am Bug nämlich der Kopf eines gigantischen Dinoskeletts.

Die Fan-Theorie weist nun auf einige Parallelen zwischen Shanks und Kid beziehungsweise dem Greif und dem Dinosaurier hin: Beides sind Bestien und als Bindeglied zwischen den beiden sind eindeutig Raubvögel zu sehen, die als Nachfahren von fleischfressenden Dinosauriern erachtet werden. Auch der Film „Legend of Dinosaurs and Monster Birds“, der 1977 von Toei produziert wurde, soll diese Verbindung unterstützen.

Entsprechend scheint sich Kid zu Shanks hingezogen gefühlt zu haben: Als Raubtier war es gewissermaßen sein Instinkt, dass er sich einer stärkeren Kreatur stellen wollte, um diese zu stürzen und als Sieger hervorzugehen. Dass er sich dabei überschätzt und den Kürzeren gezogen hat … nun, das hat Kid im Vorfeld offenbar nicht wahrhaben wollen. Vielleicht ist ihm der Triumph über Kaido, den er allerdings nur zusammen mit Law und Ruffy erzielen konnte, zu Kopf gestiegen?

Fan-Theorie hinterfragt Shanks‘ Mitleid: Hätte der Kaiser Kid ein für alle Mal töten sollen?

Der Fehler, den Shanks der One Piece-Fan-Theorie zufolge begangen haben soll, bezieht sich auf den Ausgang des Kampfes: Kid wird natürlich in seine Schranken gewiesen und nachdem er von Shanks Angriff besiegt wird, zerteilt die darauffolgende Attacke von Boogey und Woogey die Victoria Punk, wodurch der Kapitän der Kid-Piratenbande zusammen mit seinem Schiff und seiner Crew auf den Meeresboden sinkt – sein derzeitiger Verbleib ist unbekannt, sein Tod (noch) nicht bestätigt; auch, wenn seine Chancen als Teufelsfruchtnutzer im Ozean natürlich denkbar schlecht stehen.

Trotzdem schreibt Twitter-Nutzer BlacktyonteXavi, dass Shanks einen Fehler damit begangen habe, Kid am Leben zu lassen: In seiner Natur als Bestie wird Kid definitiv nicht aufgeben und alles daran setzen, sich nach seiner Niederlage an Rothaar zu rächen. Gleichermaßen Pechvogel und Glücksschwein hat sich Kid bereits aus anderen, nicht weniger desaströsen Situationen zurückgekämpft und so besteht auch dieses Mal die Chance, dass der Magnetfruchtnutzer wiederkommt, da Shanks ihn verschont hat.

Ob dem wirklich so ist oder ob Kids Geschichte in Episode 1112 ihr Ende gefunden hat, erfahren wir dann wohl erst in der Zukunft – aktuell auf Egghead spielen jedenfalls weder Kid noch Shanks eine Rolle. Dafür wurde in One Piece-Kapitel 1121 zuletzt ein legendäres Trio endlich vollendet, das bereits in Chapter 100 mit einer legendären Rede von Piratenkönig Gol D. Roger seinen Anfang fand.

Quellen: Twitter /@BlacktyonteXavi, YouTube /Crunchyroll