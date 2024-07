One Piece: Fans hofften auf Hollywood-Star in der zweiten Staffel – doch werden nun enttäuscht

Es war auffällig, dass die Produzent*innen der Netflix-Serie zu One Piece nicht auf große Namen des Schauspielbusiness gesetzt haben – was der Serie nach der Meinung vieler Fans gut getan hat. Nach dem Erfolg der ersten Staffel war klar, dass es für eine Fortsetzung jedoch eine Menge neuer Charaktere zu besetzen gab.

Hier fiel häufig der Name einer Hollywood-Größe im Zusammenhang mit einer Figur, die in der zweiten Staffel auftauchen wird. Fans hatten sie für die Rolle als äußerst passend auserkoren und tatsächlich war das Interesse beidseitig. Spätestens jedoch mit Drehbeginn der zweiten Staffel müssen diese Hoffnungen fahren gelassen werden.

One Piece: „Sie hätte es wirklich gerne gemacht.“

Wenn die Strohhutbande – voraussichtlich gegen Mitte der zweiten Staffel – auf der Winterinsel Drumm eintrudeln wird, treffen sie auch auf Dr. Kuleha, die schrullige und exzentrische Ärztin des Landes. Fans hätten sich gewünscht, dass Oscar-Preisträgerin Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All At Once; Halloween) diesen Charakter verkörpern würde. Schon vergangenen September hatte die Schauspielerin in Aussicht gestellt, diese Rolle gerne zu übernehmen, wenn der zu der Zeit die Branche bestimmende Schauspieler*innen-Streik zufriedenstellend beendet sei.

Unter anderem haben jedoch Terminkonflikte dafür gesorgt, dass diese Fan-Hoffnungen im Keim erstickt werden. „Sie liebt die Serie“, sagt Becky Clements, Präsidentin der Produktionsfirma Tomorrow Studios, im Interview mit Deadline. „Aber sie hat zu viele Projekte in Produktion, sodass sich unsere Termine nicht damit vereinbaren ließen. Sie hätte es wirklich gerne gemacht, aber andere Vereinbarungen hatten Vorrang.“ Wer Dr. Kuleha stattdessen spielt, ist noch nicht bekannt, aber man hätte „eine wunderbare Person“ gefunden, versichert Clements.

Vor wenigen Wochen haben in Südafrika die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von One Piece begonnen – sie werden voraussichtlich bis Dezember andauern. Ein Starttermin für die Ausstrahlung auf Netflix ist nicht bekannt. Jamie Lee Curtis hingegen wird schon ab 9. August an der Seite von Cate Blanchett und Kevin Hart im Kinofilm zu Borderlands zu sehen sein.

