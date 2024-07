One Piece, Genshin Impact & mehr: Die coolsten Cosplays der Anime Messe 2024

Wir waren am vergangenen Wochenende zu Besuch auf der diesjährigen Anime Messe im Filmpark Babelsberg bei Berlin. Dort haben wir neben feinster kultureller Kost in Form japanischer Kulinarik und Konzerten natürlich auch allerlei kreativer Cosplays genießen dürfen. Von One Piece über Dragon Ball bis hin zu Genshin Impact – die mittlerweile siebte Ausgabe der Convention hatte einiges zu bieten.

Eine Auswahl der Cosplays, die unsere Gaming-geschulten und Anime-affinen Augen aufsaugen durften, wollen wir im Folgenden mit euch teilen. Wen interessiert, was die Anime Messe Babelsberg 2024 sonst noch alles an Workshops, Premieren und Anlaufstellen für angehende Artists und Kunstbegeisterte in petto hatte, der wirft am besten einen Blick in das offizielle Programm.

#1 Portgas D. Ace & Nico Robin (One Piece) – Fresher als die Früchte des Teufels

Mit Feuerfaust Portgas D. Ace und der teuflisch beweglichen Nico Robin – zwei der wohl beliebtesten Charaktere des riesigen Franchise aus der Feder des Mangaka Eiichirō Oda – repräsentieren die beiden Cosplayer*innen ricci._.cosplay und cosplay_duckling One Piece fresher als die in die Kamera gehaltene Frucht selbst.

Portgas D. Ace (links) & Nico Robin (One Piece)

#2 Mikasa Ackermann (Attack on Titan) – Opfert eure Herzen!

Der auf allen Ebenen gesehen wohl stärkste Charakter, den das in diesem Jahr mit einem furiosen Finale geendete Attack on Titan beherbergt – Mikasa Ackermann – findet dank Cosplayerin Iyaman Bunyatova eine würdige Interpretation, bei der es leicht fällt, sein Herz zu opfern.

Mikasa Ackermann (Attack on Titan)

#3 Die Tokyo Manji Gang (Tokyo Revengers) – 8 Fäuste für die Vorherrschaft Tokyos

Die Gruppe, die sich hier um den Flaggen-schwingenden ThedevilofRhein29 (auch auf Twitch) – zu sehen in der Rolle des Pah – versammelt hat, schindet mit ihren passenden Cosplays der gefürchteten Tokyo Manji Gang ordentlich Eindruck. Den Vieren ein Foto abzuverlangen hat entsprechenden Mut und einen festen Händedruck erfordert – der sich am Ende gelohnt hat.

Die Tokyo Manji Gang (Tokyo Revengers)

#4 Arlecchino & Layla (Geshin Impact) – Feuer und Eis stylish vereint

Fans von myHoYos Giga-Gacha-Hits Genshin Impact dürfte beim Anblick der feurigen Arlecchino Anblick ganz warm ums Herz werden – ehe es von Laylas eisigem Outfit bei besten Temperaturen auf der Messe wieder abgekühlt wird. Wir trafen das dynamische Duo kurz bevor es dem steinern wirkenden Boss-Gegner im Hintergrund mit stylishen Choreografien auf die Bretter schickte.

Arlecchino (links) & Layla (Genshin Impact)

#5 Hinata Hyuga, Kurenai Yuhi & Asuma Sarutobi (Naruto) – Das süßeste Trio der Anime Messe

Diese drei Cosplayer*innen dürften mit ziemlichem Abstand den wohl putzigsten Partner-Look der gesamten Messe gewählt haben. Die drei eher unscheinbaren, aber nicht weniger beliebten Charaktere aus dem Naruto-Universum passen nicht nur perfekt zueinander – was man nicht im Bild sieht: Das kleinste Familienmitglied wurde mit einem matchenden Miniatur-Fuchsungeheuer-Cosplay ausgestattet. Für Konohas kostümierten Nachwuchs ist also bestens gesorgt.

Hinata Hyuga, Kurenai Yuhi & Asuma Sarutobi (v.l.n.r., Naruto)

#6 Muten-Roshi (Dragon Ball) – Der Rüstige Rentner lässt Dragon Ball-Fans in Nostalgie schwelgen

Mit einem Cosplay, welches auf so gut wie keiner Convention fehlen darf und sich im Laufe der Zeit – und gerade angesichts des sich in diesem Jahr zugetragenen Todes Akira Toriyamas, seines Zeichens Schöpfer der Dragon Ball-Reihe – zu einem Fan-Favoriten gemausert hat, beweist dieser kreative Kopf Mut zum Alter. Und wer mit strahlend weißem Bart und einem Gehstock, der eher auf Gebrechlichkeit statt auf das Muskelpaket, welches sich unter dem smoothen Hawaii-Hemd verbirgt, noch so cool zeigt, dem sieht man den Zahn der Zeit ohnehin nicht an.

Muten-Roshi (Dragon Ball)

Lasst uns wissen, welches Cosplay der Convention ihr am gelungensten findet – und den Künstlern auf ihren verlinkten Social Media-Profilen ein Follow da, wenn ihr sie feiert und unterstützen wollt. Wer im kommenden Jahr selbst Lust hat, sich das ein oder andere persönliche Bild zu machen, der findet alle Informationen zur Anime Messe 2024 im Filmpark Babelsberg bei Berlin auf der entsprechenden Webseite.

Quellen: Anime Messe Babelsberg 2024, Instagram / @ricci._.cosplay und @cosplay_duckling, @Iyaman Bunyatova, @ThedevilofRhein29, Twitch / ThedevilofRhein29