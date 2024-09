One Piece: Imus Stimme enthüllt, doch es gibt einen Haken

Während der One Piece-Manga Egghead mit einem wahren Paukenschlag beendet und Kapitel 1125 wohl die Erwartungen der meisten Fans übertroffen hat, geht es auch im Anime brisant weiter.

In der frisch veröffentlichten Folge 1118 hat erneut die Schattengestalt an der Spitze der Weltregierung ihren Auftritt: Imu. Bisher blieb der oder die unbekannte Strippenzieher*in stumm, doch Manga-Leser*innen wissen, dass seine oder ihre Stimme in der aktuellen Episode endlich enthüllt werden würde. Und so kam es auch – nur dass wir jetzt genauso schlau sind wie vorher, wenn es um Imus Identität geht.

One Piece: So klingt Imu im Anime

Denn wer gehofft hat, basierend auf Imus Stimme im One Piece-Anime nun auch endlich Hinweise auf seine oder ihre Identität sowie das wahre Geschlecht der Schattengestalt zu bekommen, dürfte nach der neuen Folge eher enttäuscht sein. Wohl um dem Manga nichts vorweg zu nehmen, hat sich Toei Animations, vermutlich in Absprache mit Schöpfer Eiichiro Oda, dazu entschlossen, einen Stimmenverzerrer zu nutzen.

Falls ihr die neue Episode noch nicht geschaut habt, könnt ihr die betreffende Szene im hier eingebetteten Video nachholen. Für nur ein einziges Wort, nämlich „Lily“, bemüht Imu endlich seine oder ihre Stimmbänder, doch das Ergebnis klingt weder männlich noch weiblich, sondern seltsam verzerrt und hallend. Es stellt sich die Frage, ob Imu am Ende gar kein Mensch, sondern ein Dämon ist oder ob diese Maßnahme nur der Identitätsverschleierung dient.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Um das Geheimnis zu wahren, geht Toei sogar so weit, in den Credits nicht zu verraten, wer Imu denn nun spricht. An der Stelle des Synchronsprechers oder der -sprecherin steht kein Name, stattdessen hat man drei Fragezeichen platziert, um Fans auch weiterhin im Dunkeln zu lassen (via Bankai_Minazuki auf Reddit). One Piece-Leaker Pewpiece scherzt auf Twitter, dass die drei Fragezeichen für „Oda“ stehen und der Mangaka selbst hinter dem Mikrofon saß.

Wer oder was Imu ist, bleibt also auch nach der Enthüllung seiner oder ihrer Stimme im Unklaren. Fest steht nur: Als Spitze der Weltregierung dürfte die Schattengestalt Ruffy und seiner Crew noch viele Probleme machen. Und nicht nur für die Strohhüte ist er eine Gefahr: Im neuen One Piece-Kapitel 1125 bekommt noch jemand ganz anderes Imus wahre Kraft am eigenen Leib zu spüren.

Quelle: YouTube /Crunchyroll, Reddit /@Bankai_Minazuki, Twitter /@pewpiece