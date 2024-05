Wann erscheint One Piece-Kapitel 1115? Alle Infos zu Release, Leaks und Spoilern

Nachdem der Manga von One Piece letzte Woche pausierte und kein neues Chapter erschien, können sich Fans nun auf den baldigen Release von Kapitel 1115 freuen: Schon in wenigen Tagen ist es so weit.

Bereits am 26. Mai um 17 Uhr könnt ihr über MangaPlus das Kapitel 1115 ganz offiziell und legal auf Deutsch genießen. Wie immer gibt es jetzt schon zahlreiche Leaks und Spoiler zu den kommenden Ereignissen, die wir für euch zusammengefasst haben. Also Vorsicht: Nur wer es nicht mehr abwarten kann und jetzt schon wissen will, was als nächstes passiert, sollte die folgenden Absätze lesen.

One Piece: Das wissen wir schon jetzt über Kapitel 1115

Nachdem in One Piece-Kapitel 1114 „Die Flügel des Ikarus“ Dr. Vegapunk endlich Kontext zu dem fiesen Cliff Hanger geliefert hat, dass die Welt im Meer versinken wird, und die sogenannte Mother Flame im Inneren des Labors gezeigt wurde, soll es in Chapter 1115 zunächst mit weltweiten Reaktionen auf diese erschütternde Nachricht weitergehen. Zu sehen sind unter anderem Momonosuke und Kinemon in Wano Kuni sowie eine eingesperrte Piratenbande, die sich als Crew von Eustass Kid verkleidet hat.

Vegapunk enthüllt, dass die Porneglyphen von einer gigantischen Schlacht während des Void Century berichten, an dem zwei Vorstellungen aufeinandergetroffen sind – er selbst könne aber nicht beurteilen, welche von beiden die richtige, und welche die falsche gewesen sei. Währenddessen geht der Kampf gegen die fünf Weisen weiter: Ruffy, Boogey und Woogey werden noch immer vom verwandelten Topman Warcury verfolgt, Marcus Mars schaltet mit Eroberungshaki einige Teleschnecken aus – in der verzweifelten Hoffnung, endlich Vegapunks Übertragung zu stoppen.

Auch Ethanbaron V. Nusjuro bleibt nicht untätig und halbiert mit einem gewaltigen Schwertschlag Punk Records, wodurch er sämtliche Seraphim befreit. Wie Vegapunk weiter berichtet, soll Joyboy, der als Silhouette in einem Panel zu sehen ist und Ruffy in seiner Gear 5-Form stark ähnelt, den Kampf verloren haben, was das Ende des Void Century einläutete. Seine Gegner tragen Kronen und gehörten offenbar zu den zwanzig Königreichen, die damals gemeinsam die heute als Weltregierung bekannte Organisation gründeten.

Wie aus der alten Welt eine neue wurde

Durch den Krieg habe sich derweil die Welt verändert: Als der Meeresspiegel um 200 Meter stieg, versanken viele Kontinente, die vor 1.000 Jahren noch existierten, unter Wasser. Die davon übriggebliebenen Landmassen seien die Welt, in der die Menschen heute leben. Doch der Krieg ist noch nicht vorbei und die antiken Waffen sollen eine extrem wichtige Rolle bei der Entscheidung spielen.

Während immer mal wieder weitere globale Reaktionen eingestreut werden, unter anderem von den Minks, den Foxy-Piraten, Kuleha und Dalton auf Drumm sowie der Revolutionsarmee, endet das Kapitel 1115 mit dem Schatten von Imu. Ob Vegapunks Rede noch weitergeht, wie sich die Fronten zwischen den Strohhüten und ihren Unterstützern im Kampf gegen die fünf Weisen weiterzuspitzen und ob wir noch weitere Reaktionen zu sehen bekommen, erfahren wir dann vermutlich in One Piece Kapitel 1116.

Lange warten müsst ihr dieses Mal nicht: Es wird keine Pause geben, womit das nächste Chapter voraussichtlich am 2. Mai um 17 Uhr erscheinen wird. In der Zwischenzeit lohnt sich für Fans ein Blick auf das kommende Spiel One Piece: Project Fighter, bei dem eine wunderschöne Optik auf das ein oder andere Problem trifft.

