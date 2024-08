One Piece: Stärker als Shanks? Kapitel 1123 kürt krassesten Königshaki-Nutzer

Auch wenn One Piece-Kapitel 1123 die Gegenwart größtenteils ruhen lässt und sich eher auf das Flashback fokussiert, in dem Vegapunk, Shakka und Pythagoras den Verrat von York aufdecken, lässt es sich Eiichiro Oda nicht nehmen, spannende neue Fakten einzufügen.

Denn während die Strohhüte endlich Richtung Elban segeln und sich besonders Ruffy und Lysop wie die Schneekönige freuen, endlich die Heimat der Riesen zu sehen, denken Boogey und Woogey an das auf Egghead entfesselte Königshaki zurück. Die beiden haben zwar keine Ahnung, von wem das Haoshoku stammt, offenbar aber zumindest eine Meinung zu dessen Stärke.

One Piece: Joy Boys Königshaki offenbar noch stärker als das von Shanks

Denn für alle Charaktere im One Piece-Universum, die das für uns von Oda eingefügte Flashback mit Joy Boy natürlich nicht miterlebt haben, wurde das Haki augenscheinlich vom Eisenriesen Emeth ausgesandt. Boogey und Woogey vermuten deshalb verständlicherweise: „Beherrscht der Roboter Haki? Und warum verschwinden Leute durch Haki?“ Letzteres bleibt zwar bis auf weiteres ein Geheimnis, die erste Frage können wir aber immerhin verneinen.

Noch viel spannender als der Ursprung des Hakis, der im von Joy Boy versiegelten Seil in Emeth liegt, ist die Stärke und Art: Wie Ruffy zurecht bemerkt, handelt es sich um Haoshoku, also Königshaki. Diese Form kann nicht trainiert werden und gilt als Zeichen für das Potenzial eines Herrschers, weshalb sie auch äußerst selten vertreten ist. Nur rund 20 bekannte Personen in One Piece beherrschen das Königshaki – eine der berühmt-berüchtigtsen von ihnen ist Shanks.

Rothaar gilt als einer der stärksten Piraten auf den Weltmeeren und stellte seine Kraft zuletzt auch in einem extrem einseitigen Kampf gegen Eustass Käpt’n Kid unter Beweis. Doch wenn es nach Boogey und Woogey geht, ist das Königshaki von Joy Boy offenbar noch stärker als das von Shanks, wie die beiden nun in Kapitel 1123 mutmaßen. Da sie selbst sehr eng mit Rothaar befreundet sind, dürften sie die Power des Kaisers besonders gut einschätzen können.

Alle werden an Shanks gemessen

Es ist nicht das erste Mal, dass Shanks in One Piece als Maßstab für Stärke herangezogen wird. In Kapitel 1058, als die Marine verkündet, dass sich Buggy, Sir Crocodile und Mihawk Falkenauge zur Cross Guild zusammengeschlossen haben, wird enthüllt, dass letzterer ein noch besserer Schwertkämpfer sein soll als Shanks. Ein weiteres Mal wird betont, dass es sich bei Falkenauge um den weltbesten Schwertkämpfer handelt.

Ob Boogey und Woogey wirklich Recht haben, wenn sie Joy Boys Königshaki im Vergleich zu Shanks als das stärkere bezeichnen, bleibt abzuwarten. Seine wahre Kraft zeigt Rothaar vermutlich erst ganz am Ende, wenn es in One Piece zum großen Finale kommt. Falls ihr in der Zwischenzeit noch einmal nachschauen wollt, was Haki überhaupt ist, welche Arten es neben dem Haoshoku noch gibt und wer zu den bekannten Königshaki-Nutzern gehört, werdet ihr in unserer großen Übersicht fündig.

