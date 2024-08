One Piece: Wann Kapitel 1123 erscheint – und was wir jetzt schon darüber wissen

Vergangenen Sonntag schauten One Piece-Fans leider in die Röhre: Mangaka Eiichiro Oda legt eine Pause ein, weshalb Kapitel 1123 mit einer Woche Verzögerung erscheint. Doch nun rückt der Tag näher.

Offiziell erscheint das nächste Chapter nämlich am kommenden Sonntag, dem 18. August um 17 Uhr. Lesen könnt ihr es wie immer legal, kostenlos und auf Deutsch bei MangaPlus, wo die aktuellen One Piece-Kapitel seit geraumer Zeit simultan mit dem Japan-Release erscheinen. Bereits jetzt gibt es erste Spoiler, die verraten, was genau sich in Kapitel 1123 eigentlich abspielen wird.

One Piece: Alle Spoiler zu Kapitel 1123 – Vegapunk und der Verrat

Verantwortlich für die vorab kursierenden Leaks ist wie immer Twitter-Nutzer Pewpiece, der eine schriftliche Zusammenfassung der Ereignisse von One Piece-Kapitel 1123 geteilt hat. So soll das kommende Chapter den Titel „Die leeren zwei Wochen“ tragen, was auf der einen Seite natürlich das Void Century referenziert, sich aber konkret auf den Zeitraum vor dem Egghead-Zwischenfall bezieht, in dem Vegapunk, Shakka und Pythagoras herausfinden, dass einer der Satelliten sie verraten will.

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vermuten sie zunächst, dass es sich dabei um Lilith handelt, kommen sie schließlich auf die wahre Drahtzieherin: York. Vegapunk erkennt, dass es ein Fehler war, sie mit der Emotion der Gier zu erschaffen und beginnt zusammen mit Shakka und Pythagoras, an einem Gegenplan zu arbeiten, nachdem sie durch die Zerstörung von Lulusia den Ernst der Lage erkennen. Um ihr Vorhaben vor York geheim zu halten, löschen sie die letzten zwei Wochen aus ihren Erinnerungen.

Dass Vegapunk trotz seiner Kenntnisse über den Verrat gestorben ist, scheint übrigens auch Teil des Plans gewesen zu sein: Nach der Ausradierung seiner Erinnerungen stolpert er über die Nachricht „Glaub an dich und stirb.“ Sanji wiederum erinnert sich daran, was Vegapunk zu ihm gesagt hat: „Bezüglich des One Piece… Ich will, dass deine Crew es bekommt!“ Offenbar scheint der Wissenschaftler fest an die Strohhüte zu glauben.

Endlich auf nach Elban!

Zurück in der Gegenwart segeln die derweil nun endlich nach Elban: Ruffy und Lysop freuen sich auf ihr nächstes Reiseziel, besonders der Scharfschütze ist begeistert, das „Land seiner Träume“ zu sehen. Boogey und Woogey, die mit der Sunny im Schlepptau in ihre Heimat segeln, spekulieren, dass das von Joy Boy in Emeth gespeicherte Königshaki sogar noch mächtiger sein könnte als das von Rothaar Shanks – das dürfte die Diskussionen von Powerscale-Fans erneut anheizen.

Auf Egghead selbst wiederum scheinen alle Marine-Soldaten, selbst Vize Admiräle, nach dem entfesselten Haoshoku ohnmächtig zu sein. Zu Kizaru und Saturn äußert sich der Leak von Pewpiece noch nicht, es bleibt also abzuwarten, ob die beiden in Kapitel 1123 zu sehen sind. Während ihr die letzten Tage bis zum Erscheinen des Chapters durchhaltet, könnt ihr hier nachschauen, welche Momente One Piece-Fans zu den ikonischsten gekürt haben.

Quelle: Twitter /@pewpiece, MangaPlus