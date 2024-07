Na endlich: One Piece-Kapitel 1121 vollendet nach langer Wartezeit ein legendäres Trio

Am gestrigen Sonntag um 17 Uhr erschien mit Kapitel 1121 der nächste Schritt in Ruffys Jagd auf das One Piece und die Ereignisse auf Egghead Island nähern sich mit Eiltempo ihrem furiosen Finale.

Vor allem das letzte Panel des Chapters wird heiß diskutiert, denn dort sind eine ganze Reihe wichtiger Charaktere zu sehen, die laut Vegapunk direkte Kandidaten beim Rennen nach Laugh Tale sind. Doch nicht nur das Ende, auch der Anfang des Kapitels lässt sich mit dem Wort „bedeutungsschwanger“ beschreiben: Der Titel ist nämlich das finale Puzzleteil in einem vor langer Zeit angebrochenen Trio.

One Piece: Kapitel 1121 referiert berühmte Rede von Gol D. Roger

In Kapitel 100, als das erste Mal Ruffys Vater Monkey D. Dragon die Bühne betritt, wird in einigen Panels eine berühmte Rede vom Piratenkönig Gol D. Roger zitiert, bei der drei zentrale Themen benannt werden: „Einen starken Willen“, „Große Träume“ und „Das Schicksal“ – alle natürlich zentrale Elemente von One Piece. Leider funktioniert die Trio-Referenz im Deutschen nicht: Hier hat man sich für andere Übersetzungen entschieden, sodass es keine Übereinstimmung zwischen Rogers Rede und den im folgenden genannten Kapitelnamen gibt.

Denn tatsächlich hat Eiichiro Oda drei Chapter nach den eben erwähnten Themen benannt: „Einen starken Willen“ wird im Englischen zu „(An) Inherited (Strength of) Will“ beziehungsweise „Carrying on his Will“ und kommt nicht nur in Rogers Rede vor, sondern betitelt auch Kapitel 145, welches bei uns lediglich Dr. Baders Traum heißt. „Große Träume” waren ursprünglich „People’s Dreams“ beziehungsweise „One’s Dreams“ und schmückten Kapitel 225 (bei uns nur „Träume“).

Mit Chapter 1121 wird nun endlich auch der dritte Teil von Rogers legendären Worten als Titel verwendet: „The Ebb and Flow of the Ages“, wobei man sich bei MangaPlus beispielsweise für die Übersetzung „The Upheaval of an Era” (bei uns „Das Wogen einer Ära“) entschieden hat. Die Parallelen sind, trotz einiger freierer Interpretationen und sprachlicher Schwankungen, eindeutig, und Fans wissen damit natürlich auch bereits, welcher Kapitelname als nächstes auf dem Programm steht.

Denn Rogers Rede schließt mit den Worten: „As long as people continue to seek the meaning of freedom, those things will never stop” (bei uns: „Und ohne sie findet sich keine wahre Freiheit“). Da Ruffys Wunsch nach Freiheit schon von Anfang an One Piece ausgemacht hat, dürfte Oda sich diesen Titel allerdings für ein ganz besonderes Kapitel aufsparen. In der Zwischenzeit lohnt sich ein Blick auf die aktuell zehn höchsten Kopfgelder in One Piece, die wir für euch zusammengesucht haben.

Quelle: Twitter /@Jabulkheir, MangaPlus