One Piece: Erste Bilder vom Set zeigen schon jetzt, wie es in der 2. Staffel der Netflix-Serie weitergeht

Vor Kurzem starteten endlich die Dreharbeiten zur 2. Staffel, einige der Schauspieler*innen wurden bereits vorher bekanntgegeben: Die One Piece-Live-Action-Serie auf Netflix geht in die nächste Runde.

Wer den Manga oder Anime kennt, weiß natürlich längst, welches Abenteuer die Strohhut-Bande nach ihrem Sieg über Fischmensch Arlong als nächstes erleben wird. Auch neue Fans können sich nun aber dank frischer Bilder vom Set einen ersten Eindruck verschaffen, wie es in der zweiten Season weitergehen soll – es folgen Spoiler!

One Piece: 2. Staffel der Live-Action-Serie geht durch den Magen

Auf Twitter kursieren nämlich bereits einige heimlich aufgenommene Fotos von den Kulissen der 2. Staffel der One Piece-Live-Action-Serie: Ursprünglich auf Discord aufgetaucht, zeigen die nun im Netz verbreiteten Bilder unter anderem das Tor von Loguetown, wo einst der Piratenkönig Gol D. Roger hingerichtet wurde. Auch Ruffy und seine Freund*innen besuchen in der zweiten Season also die im One Piece-Universum historisch sehr bedeutsame Stadt – genau wie im Manga und Anime eben.

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dort tummeln sich nicht nur die mittlerweile verbündeten Banden rund um Clown Buggy und East Blue-Schrecken Alvida, sondern auch die Gesetzeshüter*innen der Marine in Form von Smoker und Tashigi, zu denen man jüngst die zuständigen Darsteller*innen verriet. Ebenfalls auf den Fotos zu sehen: Eine riesige rote Kulisse, zu der Fans zwei gleichermaßen einleuchtende Theorien haben.

Für die einen ist es die Redline beziehungsweise der Zugang zur Grandline über den Rivers Mountain, den die Strohhüte mit der Flying Lamb überqueren müssen. Andere wiederum sind sich sicher, dass es sich um den Magen von La Boum handelt: Der geschundene Wal, in dessen Innerem der ebenfalls bereits gecastete Krokus haust, wird auch für Ruffys Crew zu einem außergewöhnlichen Aufenthaltsort auf ihrer Reise zum One Piece.

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie genau die bisher bekannten Szenenbauten eingesetzt werden und welche Fotos vom Set der One Piece-Live-Action-Serie bis zum Release der zweiten Staffel noch so auftauchen werden, bleibt abzuwarten. Im Manga ging es derweil mit Kapitel 1121 weiter, welches ein legendäres Trio im One Piece-Universum endlich vollendet hat.

Quelle: Twitter /@OP_Netflix_Fan, /@OPLANEWS