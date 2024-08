My Hero Academia ist vorbei: So ehrt der One Piece-Schöpfer das Ende von Dekus Reise

Während One Piece mittlerweile bei Kapitel 1122 angekommen ist, munter weiterläuft und das Ende wohl noch ein paar Jährchen entfernt sein dürfte, hat My Hero Academia gerade seinen Abschluss gefunden.

2014 begann der Manga von Zeichner und Autor Kohei Horikoshi rund um den jungen Izuku „Deku“ Midoriya, der in einer Welt voller Helden als einer der wenigen ohne Superkräfte geboren wird. Mit Kapitel 430 ist seine Geschichte nun auserzählt und das Ende wollen wir euch an dieser Stelle natürlich nicht vorwegnehmen. Dafür hat sich One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda etwas ganz besonderes ausgedacht, um Horikoshis Erfolg zu ehren.

One Piece: Oda zollt My Hero Academia-Mangaka mit Smoker-Zeichnung Tribut

Als Shonen Jump-Kollege hat Oda Horikoshi direkt zu Beginn von My Hero Academia unter die Arme gegriffen: Am Ende von One Piece-Kapitel 764, das in Band 77 erschien, ist in der Leserbrief-Sektion eine Fan-Zeichnung zu sehen, die einst in Band 23 veröffentlicht wurde und den Marine-Vizeadmiral Smoker zeigt. Sie stammt von keinem Geringeren als Horikoshi selbst, der als großer One Piece-Leser offenbar seine Liebe zu Ruffys Reise über die Weltmeere zeigen wollte.

Mit Verweis auf die Smoker-Zeichnung schreibt Oda, dass Horikoshi nun der Durchbruch vom Fan zum Mangaka gelungen sei und bittet alle, My Hero Academia zu lesen, wo es zusammen mit One Piece im Shonen Jump Magazin erscheint. Jetzt, wo Dekus Reise nach 430 Kapiteln zu Ende gegangen ist, hat Oda sich offenbar noch einmal an diesen Moment zurückerinnert und Horikoshis Smoker in seinem Stil gezeichnet.

Auf dem Cover des erst letzten Sonntag veröffentlichten One Piece-Kapitel 1122 hat Oda den Nutzer der Rauchfrucht in genau der Pose gezeichnet, wie es vor nun rund 20 Jahren Horikoshi tat – und zollt dem My Hero Academia-Schöpfer damit seinen Respekt für seinen Erfolg. Das Chapter-Cover trägt den passenden Namen: „Zeichne mal das Bild von Smoker nach, welches vor 22 Jahren ein Junge aus der Präfektur Aichi gemalt hat.“

Genau wie das aktuelle One Piece-Kapitel könnt ihr auch von My Hero Academia die ersten und letzten drei Chapter offiziell und legal auf MangaPlus lesen – wenn auch leider nicht auf Deutsch. Kapitel 430 wird dann in Band 42 abgedruckt, das jedoch noch keinen Termin in Japan hat und bei uns aller Voraussicht nach frühestens Ende 2025 erscheinen wird. In der Zwischenzeit lohnt ein Blick auf Joy Boy, zu dessen Aussehen One Piece-Chapter 1122 endlich mehr verrät.

Quelle: Twitter /@pewpiece, MangaPlus, One Piece Fandom