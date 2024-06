One Piece: Wann erscheint Kapitel 1118? Alle Infos zum Release und bekannten Spoilern

Eine Woche ohne Pause ist eine gute Woche: Entsprechend steht das wie immer sehnlichst erwartete neue Chapter von One Piece bereits ungeduldig vor der Tür und möchte in wenigen Tagen hineingebeten werden.

Falls auch ihr schon mit den Füßen scharrt, müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden: Am kommenden Sonntag, dem 23. Juni um 17 Uhr erscheint Kapitel 1118 von One Piece wie immer pünktlich auf MangaPlus. Ganz offiziell, legal und auf Deutsch könnt ihr dann nachlesen, wie die aktuelle Egghead-Arc weitergeht. Wir haben aber jetzt schon ein paar heiße Spoiler für euch.

Spoiler und Leaks zu One Piece: Was wir jetzt schon zu Kapitel 1118 wissen

Denn natürlich sind schon einige Tage vor dem Release von One Piece-Kapitel 1118 Leaks ans Tageslicht gekommen, sodass Pirat*innen, die auf besonders heißen Kohlen sitzen, sich bereits jetzt informieren können. Dank Twitter-Nutzer PewPiece kennen wir bereits grob die Handlung des kommenden Chapters und wissen außerdem, dass es auch in der darauffolgenden Woche keine Pause geben wird.

In einer kurzen, knackigen Übersicht verrät der Leaker, dass Kapitel 1118 mit der Konfrontation der fünf Weisen und dem Feuerriesen beginnt: Die Gorosei attackieren den gewaltigen Roboter, der nach einem Angriff von Warcury schließlich ins Meer taumelt. Nach dem Sieg über den Feuerriesen widmen sich die fünf Weisen der Gefangennahme von Atlas und Lilith und es folgen noch einmal globale Reaktionen, unter anderem von Leo und Rebecca auf Dress Rosa.

Mars wendet sich wiederum einem Schiff der Riesen zu, die dem Angriff des in eine Itsumade verwandelten Weisen kaum standhalten können. Die größte Überraschung von Kapitel 1118 hält derweil offenbar Jewelry Bonney bereit: Dank ihrer Teufelsfrucht und der Unterstützung von Ruffy nutzt sie das Manöver „Verzerrte Zukunft“ und verwandelt sich in ihre Nika-Form, was die Aufmerksamkeit des im Meer versinkenden Roboters auf sich zieht.

Das nächste Chapter stellt offenbar noch einmal einige Begebenheiten auf den Kopf, während sich die Egghead-Arc langsam, aber sicher ihrem großen Finale nähert. Falls euch in der Zwischenzeit einige One Piece-Fan-Theorien interessieren, lest ihr an anderer Stelle, welche Hinweise es zu Imus möglicher Teufelskraft gibt und ob „Big News“ Morgans möglicherweise Teil von Gol D. Rogers Piratenbande gewesen sein könnte.

Quelle: MangaPlus, Twitter /@pewpiece