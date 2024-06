One Piece x Uniqlo: Mode-Label bringt Jubiläums-Kollektion nach Deutschland

Die Anime-Serie zu One Piece feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum – ein guter Grund zum Feiern. Auch das Mode-Label Uniqlo beteiligt sich an den Festlichkeiten und kündigt eine neue Kollektion an, die schon sehr bald erhältlich ist.

Der Manga zu One Piece nahm 1997 seinen Anfang, zwei Jahre später folgte der Anime. Über zwei Jahrzehnte später ist das Franchise weiterhin sehr beliebt, längst nicht zu Ende und konnte seine Fanbase dank Netflix-Adaption noch breiter aufstellen. Für Uniqlo ein passender Grund, die Anhänger des Animes und Mangas mit neuem Merch zu beglücken, und zwar in Form einer Erweiterung der Nerd- und Pop-Kultur-Kollektion UT.

One Piece x Uniqlo: T-Shirts mit besonderen Motiven geplant

Nachdem im April erst The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom mit sechs frischen T-Shirt-Motiven abgehandelt wurde, darf nun die Strohhut-Bande Platz nehmen und sich über eure Körper stülpen. Insgesamt acht Motive für erwachsene Personen sowie fünf Designs für Kinder stehen schon bald als One Piece x Uniqlo zum Kaufen zur Verfügung.

Dabei hat sich Uniqlo an einem Leitmotiv orientiert: Man wolle einerseits die Charaktere der Serie ehren, andererseits aber auch den aktuellen Egghead-Arc mit ins Aufgebot nehmen. Herausgekommen sind Designs, die natürlich Ruffy und seine Freunde zeigen, aber auch emotionale Momente darstellen – Ace, die Feuerfaust sei an dieser Stelle erwähnt.

Wer Lust auf die T-Shirts hat, muss sich zum Glück nicht mehr allzu lange gedulden. Laut Uniqlo wird die One Piece-Kollektion ab dem 22. Juli erhältlich sein. Jedes Erwachsenen-T-Shirt kommt auf einem Preis von 19,90 Euro, bei den Kindern sind es jeweils 12,90 Euro. Interessierte können sich über die Bestellwebseite für eine Benachrichtigung anmelden, um dann pünktlich zum Release zuschlagen zu können.

Nicht mehr ganz so lange warten müsst ihr auf die Fortsetzung des Mangas: One Piece Kapitel 1117 erscheint am 17. Juni 2024, wie wir euch mitsamt weiteren Infos kurz und knapp zusammenfassen.

Quelle: Uniqlo