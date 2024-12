Wer Katzen mag, sollte dieses Videospiel unbedingt meiden

Die Beliebtheit von Jump-’n‘-Run-Titeln ist seit Jahrzehnten ungebrochen. Mit Only Way is Down erwartet euch 2025 ein neues und auch skurriles 3D-Plattformspiel, in dem ihr die Kontrolle über eine Katze übernehmt, die sich plötzlich in einem ungewöhnlichen Abenteuer wiederfindet.

Nach einem unerwarteten Nickerchen auf Baumaterialien wacht eure pelzige Held*in nämlich auf der Spitze eines im Bau befindlichen Wolkenkratzers auf. Das Ziel ist klar: Durch ein Labyrinth aus schwindelerregenden Höhen und waghalsigen Sprüngen müsst ihr den Weg nach unten finden.

Only Way is Down: Charmantes Jump ’n‘ Run in luftiger Höhe

Die Kombination aus einer vertikalen Herausforderung und dem Blickwinkel einer Katze macht das Jump-’n‘-Run-Spiel zu einem Erlebnis, das Geschicklichkeit und Präzision erfordert. Ob ihr über Gerüste balanciert oder euch an Kränen vorbei schwingt, die Umgebung bietet immer wieder Hindernisse, die eure Plattformfähigkeiten auf die Probe stellen.

Das Problem: Überschätzt ihr euch und eure Katze, kann es schnell zu Abstürzen kommen. Gerade für Tierliebhaberinnen und Tierliebhaber sind diese Szenen vielleicht weniger leicht verdaulich, denn nicht immer landet ihr auf euren Pfoten und übersteht die Höhe des Falls. Dabei kann es auch zu sehr skurrilen Sturzszenarien und Aufschlagmomenten kommen.

Von Katzenstilen und Baustellenkniffen

Neben kniffligen Herausforderungen könnt ihr euer Abenteuer mit einem individuellen Look aufpeppen. Only Way is Down gibt euch viele Optionen, euer Kätzchen mit Hüten, Brillen oder anderen Accessoires auszustatten und so eine ganz eigene Note zu verleihen. Vom Fellmuster bis zur Augenfarbe lassen sich zahlreiche Details anpassen, damit jede Katze einzigartig wird.

Doch nicht nur euer Stil ist gefragt – auch eure Reflexe. Nutzt die Umgebung zu eurem Vorteil, wie es nur eine Katze kann: Balanciert mit Finesse über schmale Stahlträger, springt mit Präzision über Abgründe und navigiert geschickt durch enge Passagen. Jede Bewegung erfordert Planung und Geschick, um die sich ständig verändernde Landschaft zu meistern.

Erste Demo auf Steam

Wollt ihr schon vor dem Release einen Blick darauf werfen, könnt ihr auf Steam die Demo herunterladen. Wann genau die Vollversion erscheint, ist allerdings noch nicht klar. Bislang existiert lediglich die Ankündigung für das kommende Jahr.

Gameplay-Trailer des neuen Jump-’n‘-Run-Titels:

