Palworld Community-Manager bittet Fans: „Zeit nicht mit Streitereien verschwenden“

Nach dem letzten Update sind die Spielerzahlen in Palworld im Vergleich zu den vergangenen Wochen wieder ordentlich angestiegen. Diesen neuerlichen Höhenflug nehmen die Entwickler zum Anlass für einen Appell an die Spielerschaft.

So sollten sich diejenigen, die das Spiel wirklich mögen und genießen, nicht von Diskussionen über die Zahlen von aktiven Spieler*innen und ähnlichem auf Kanälen wie Discord und Reddit beeinflussen lassen, wie Community Manager „Bucky“ in einem Post auf Twitter schreibt.

Hoch und runter mit Palworld? „So läuft es nunmal“

„Ich sehe euch in den Kommentaren und es ist wirklich süß, wie ihr für Palworld einsteht, aber es ist wirklich nicht die Zeit wert.“ Die Diskussionen über steigende und sinkende Spielerzahlen und ob es mit der Qualität der Spielen zusammenhängt sei wohl gewissermaßen ein Kampf gegen Windmühlen. „99 Prozent von denen sind nur NPCs, die einen Post ablassen um ein paar Likes zu bekommen.“

Nachdem Palworld in den vergangenen Wochen meist bei 20 bis 30.000 gleichzeitigen Spieler*innen auf Steam stand, sind die Zahlen nach dem letzten Update zeitweise wieder auf über 140.000 geklettert. „In ein paar Wochen wird es wieder runter gehen und beim nächsten großen Update gehen die Zahlen wieder hoch – so läuft ein nun einmal.“ Wer Spaß an Palworld und schöne Erinnerungen daran hat, sollte sich einfach darauf konzentrieren.

„Lasst euch von diesem Gaming-Trend, jedes Spiel herunterzuziehen, zu zanken, diesem falschen Konsolenkrieg und sinnlosem Quatsch nicht dazu verleiten, auch nur eine Sekunde eures Tages zu verschwenden“, appelliert Bucky. „Spielt, was ihr wollt, und spielt nicht, was ihr nicht wollt. Es sind zahllose andere Spiele da draußen, die ihr testen könnt. Es muss nicht komplizierter als das sein.“

Im letzten Update des Monstersammel- und Survival-RPGs wurden nicht nur neue Monster und eine komplette neue Insel eingeführt, sondern auch ein PvP-Modus. Wenn euch auch nach einem halben Jahr das Palworld-Fieber nicht gepackt hat, wird es vielleicht Zeit: Schaut hier mal rein, auf welche Pals ihr zu Beginn setzen solltet.

Quelle: Twitter / @Bucky_cm, SteamDB