PlayStation: Gleich 4 neue Spiele in dieser Woche – das Größte kommt heute

Der Monat Mai neigt sich zwar gerade seinem Ende, das bedeutet jedoch nicht, dass ihr deshalb auf neue Spiele für Sonys PlayStation 4 und PlayStation 5 verzichten müsst. Auch die letzte Woche steht noch einmal im Zeichen einiger Releases.

Die darunter vertretenen Genres sind ebenso zahlreich wie die Anzahl der Titel: Von Action über Abenteuer bis hin zu Horror und Rennspiel ist alles dabei. Das erlaubt einen abwechslungsreichen, aber auch fesselnden Start in den bevorstehenden Juni.

Neues PlayStation-Spiel #1: MultiVersus

MultiVersus wurde am 28. Mai neu veröffentlicht. Das Free-to-Play-Plattform-Kampfspiel von Warner Bros. Games und Player First Games bietet eine umfangreiche Auswahl an Charakteren aus verschiedenen Franchises, darunter Batman, Bugs Bunny, Arya Stark sowie neue Ergänzungen wie Jason Voorhees und Agent Smith. Das Spiel legt den Schwerpunkt auf 2v2-Matches, unterstützt aber auch andere Modi, einschließlich eines neuen PvE-Modus, der einzigartige Belohnungen bietet​.

Ursprünglich veröffentlichte man das Game im Juli 2022 als offene Beta, ging aber im Juni 2023 wieder offline, um sich auf eine vollständige Neuveröffentlichung vorzubereiten. Das Spiel wurde mit Unreal Engine 5 neu aufgebaut und verspricht verbesserte Grafiken und Gameplay-Mechaniken.

Das Gameplay besteht darin, Teams aus ikonischen Charakteren zu bilden, die jeweils über einzigartige Fähigkeiten verfügen, und schnelle Kämpfe auf verschiedenen Karten auszutragen, die von den Welten der Charaktere inspiriert sind.

Derzeitige Bewertung im Playstation Store:

4,1 von 5 Sternen

kostenlos

Trailer zum Spiel:

Neues PlayStation-Spiel #2: Tevi

Tevi ist ein Action-Adventure-Spiel mit einer Mischung aus Metroidvania- und Bullet-Hell-Elementen. Das von CreSpirit und GemaYue entwickelte und von PM Studios veröffentlichte Game ist bereits seit dem 20. Februar 2024 digital erhältlich. Am 28. Mai erschien dann die physische Version.

In Tevi begebt ihr euch auf eine Reise durch eine lebendige, miteinander verbundene Welt und spielt die agile gleichnamige Protagonistin. Sie verwendet sowohl einen Dolch als auch einen übergroßen Schraubenschlüssel für den Nahkampf und wird von zwei schwebenden Begleitern, Celia und Sable, unterstützt, die mit offensiver und unterstützender Magie aus der Distanz helfen. Das Gameplay betont schnelle Action und auffällige Kombi-Angriffe, wobei ihr eure Strategien anpassen müsst, um verschiedene Herausforderungen und Bosskämpfe zu überwinden​.

Das Spiel bietet über 300 Gegenstände und Ausrüstungsgegenstände, die ihr entdecken und verwenden könnt, um eure Fähigkeiten und euren Kampfstil anzupassen. Die Welt von Az, in der der Titel spielt, ist reich an verschiedenen Regionen, Städten und Charakteren, die jeweils einzigartige Geschichten und Geheimnisse zu enthüllen haben.

Derzeitige Bewertung im Playstation Store:

4,67 von 5 Sternen (PS4 & PS5)

Preis: 34,99 Euro (PS4 & PS5)

Trailer zum Spiel:

Neues PlayStation-Spiel #3: Capes

Capes wurde am Mittwoch, den 29. Mai, veröffentlicht. Das rundenbasierte Strategiespiel, das von Spitfire Interactive entwickelt und von Daedalic Entertainment veröffentlicht wird, liefert spannendes Szenen in einer dystopischen Metropole, in der Superkriminelle vor zwei Jahrzehnten die Herrschaft übernommen haben. Weil Superkräfte seitdem für Held*innen als illegal gelten, müsst ihr die Stadt nun zurückerobern.

Baut euch dazu ein Team von Superheld*innen mit einzigartigen Fähigkeiten auf, deren Fähigkeiten ihr strategisch einsetzt, um Herausforderungen zu meistern. Jede Mission erfordert präzise Planung und Teamarbeit, denn die richtige Positionierung der Held*innen kann entscheidend für den Erfolg der Missionen sein.

Schließt ihr diese ab, schaltet ihr neue Fähigkeiten und Upgrades für eure Charaktere frei und verbessert kontinuierlich die Fähigkeiten eures Teams. Anpassungsfähigkeit ist hier der Schlüssel, um immer schwierigere Szenarien zu überwinden.

Capes bietet eine Mischung aus Kampagnen- und Patrouillenmissionen. Die Kampagnenmissionen treiben die Hauptgeschichte voran, während Patrouillenmissionen Nebenhandlungen und die Hintergründe der Charaktere erkunden. Zudem ist das Spiel in mehreren Sprachen verfügbar, darunter Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch.

Derzeitige Bewertung im Playstation Store:

4,0 von 5 Sternen (PS4 & PS5)

Preis: 39,99 Euro (PS4 & PS5); 44,99 Euro für die Premium Edition (PS4 & PS5)

Trailer zum Spiel:

Neues PlayStation-Spiel #4: F1 24

F1 24 von EA Sports und Codemasters wird am 31. Mai veröffentlicht. Dieses Spiel ist das offizielle Videospiel der FIA Formula One World Championship 2024 und bietet zahlreiche Neuerungen und Verbesserungen gegenüber seinen Vorgängern.

Zu den Hauptmerkmalen von F1 24 gehören eine überarbeitete Karriere und das neue EA SPORTS Dynamic Handling-System. Die Karriere bietet euch die Möglichkeit, als aktuelle F1-Fahrer, aufstrebende F2-Talente oder legendäre Fahrer der Vergangenheit zu spielen. Neue Icons wie James Hunt und Juan Pablo Montoya sind exklusiv für die Champions Edition verfügbar. Spieler*innen können ihre Reputation im Paddock aufbauen, Forschungs- und Entwicklungs-Upgrades freischalten und an einzigartigen Mini-Saisons teilnehmen, die durch Community-Abstimmungen beeinflusst werden.

Das Spiel bietet auch Verbesserungen an mehreren Strecken wie dem Circuit de Spa-Francorchamps, Lusail International Circuit und Jeddah Corniche Circuit, um sie noch realistischer zu gestalten. Neue Präsentationspakete, Zwischensequenzen und reale Fahrerstimmen aus F1-Übertragungen tragen zur Immersion bei.

Derzeitige Bewertung im Playstation Store:

noch keine Bewertung

Preis: 79,99 Euro (Vorbestellung)

Trailer zum Spiel:

