PlayStation: Vergessene Spiele-Reihen könnten zurückkehren

Ein Videospiel-Unternehmen wird im Laufe seines Lebens von vielen IPs begleitet. Manche bleiben von Beginn an mit dabei, andere kommen erst neu dazu und einige werden auch einfach fallen gelassen und geraten über die Jahre in Vergessenheit. PlayStation ist, was dieses Prozedere anbelangt, keine Ausnahme.

Ein kleiner Hoffnungsschimmer zeichnet sich jetzt für lange unerwähnte Spiele-Titel der Marke ab: Hinter den Kulissen wird evaluiert, an welchen Stellen ein mögliches Comeback sinnvoll wäre – das deutet zumindest PlayStation-Chef Hermen Hulst an.

PlayStation: Alte IPs sind wohl nicht abgeschrieben

Im Rahmen des 30. Jubiläums von PlayStation nahm Hulst eine Einladung für ein Interview mit dem japanischen Magazin Famitsu an. Hier sprach er unter anderem über das aktuelle Geschäft und vertiefte sich in einen Rückblick auf die jüngste Geschichte im Bereich des Publishing. Auf die Frage hin, wie er die Zusammenarbeit mir externen Studios einschätzt, gibt er eine ausschweifendere Antwort, die generelle Pläne zu Veröffentlichungen umfasst.

„Es ist wichtig, eine große Auswahl an Spielen im Portfolio zu haben, die Spieler*innen aller Art Spaß machen können“, heißt es von ihm. Um das zu gewährleisten, hält Hulst es sowohl für wichtig, andere Entwicklungsstudios heranzuziehen, als auch ständig den Blick auf Optionen mit hauseigenen Ressourcen zu richten. Nicht nur neue Namen sollen dabei etabliert werden, die Vergangenheit kann genauso gut wichtige Ideen liefern. „Wir haben kontinuierlich unsere Möglichkeit im Blick, alte IPs einzusetzen und neue Franchises zu entwickeln“, formuliert Hulst zu diesem Vorgehen.

PlayStation: Für diese Spiele würden Fans sich einen weiteren Teil wünschen

Konkretere Details, wie welche Spiele-Reihen gemeint sein könnten und ob tatsächlich bereits Pläne bestehen, einem eingestaubten Titel wieder neues Leben einzuhauchen, hat Hulst leider nicht verraten. Fans bleibt daher nichts anderes übrig, als zu spekulieren – und genau das tun sie zurzeit recht fleißig. Auf Reddit beispielsweise finden sich in einem Thread zum Thema verschiedene Wünsche und Vorstellungen dazu, welche PlayStation-IPs gerne zurückkommen dürfen.

Display content from www.reddit.com Click here to display content from www.reddit.com Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dabei kommt es zu häufigen Erwähnungen von Killzone, Infamous, LittleBigPlanet, Sly Cooper, Resistance, Socom und Legend of Dragoon. Viele dieser Games könnten jüngeren Spieler*innen Fragezeichen ins Gesicht schreiben, da ein Großteil von ihnen seit dem letzten Release eines neuen Ablegers mindestens zehn Jahre lang stillliegen. Das muss aber keinen finalen Sargnagel bedeuten, wie andere Publisher schon häufiger bewiesen haben. Eine Spiele-Reihe, die zwar keine ganze Dekade verschwunden ist, aber doch länger als erwartet keinen Nachfolger bringt, findet sich übrigens in Pokémon. Wir haben die Lage näher beleuchtet.

Quellen: Famitsu, Reddit u/westcoastbcbud