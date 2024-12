Zukunftsvision für Monkey Island & Co.: Adventure-Geheimtipp wie Futurama – jetzt gratis anspielen

„KI ist gekommen, um zu bleiben“. Wer solche Sätze sagt, hat entweder zu häufig den Blogpost „Zeitalter der Intelligenz“ von OpenAI-Guru Sam Altman gelesen, oder schraubt gerade als Solo-Entwickler*in an einem wirklich hübschen Point-and-Click-Adventure. Denn, ja, einerseits sind die Anwendungsmöglichkeiten für Generative KIs beeindruckend, andererseits schaffen Praktiker wie Jussi-Petteri Kemppainen längst eine faszinierende Spielwelt – und setzen dabei verstärkt auf KI-Bild- und Sprachmodelle.

Sein faszinierendes Projekt „Echoes of Somewhere“ zeigt schon heute, was erfahrene Spieleentwickler*innen mit reichlich Berufserfahrung aus der Technik hinter dem geflügelten Schlagwort AI herausholen. Ein klassisches Adventure, dessen kostenlose Demo ihr am besten schon heute ausprobiert, wenn ihr die „Welt von morgen“ kennenlernen wollt – um es mit Futurama zu sagen.

Was „Echoes from Somewhere“ so besonders macht

Wir hauptberuflichen Nerds erinnern uns: In Futurama stolpert der Pizzabote Philipp J. Frye in einen Kryotank – und erwacht verdutzt im Jahr 2999. Begrüßt wurde unser etwas trotteliger Held mit den Worten „Willkommen in der Welt von morgen!“. Ähnlich könntet ihr euch fühlen, sofern ihr die spielbare Demo zu Echoes of Somewhere auf eure Festplatte schaufelt. Nicht nur, weil das Point-and-Click-Adventure ähnlich wie Futurama in einer fiktionalen Zukunft angesiedelt ist, sondern da dieser Titel mit professioneller KI-Unterstützung entstanden ist.

Der zentrale Kreativkopf hinter dem klassischen Abenteuer hört auf den Namen Jussi-Petteri Kemppainen. Der Mann kann mit rund 25 Jahren Erfahrung in der Videospielindustrie aufwarten – laut seinem Profil auf LinkedIn schraubt er aktuell für Remedy an den Remakes zu Max Payne 1 und 2. Kemppainen weiß also, worauf es bei der Spielentwicklung ankommt – auch ohne KI-Zaubereien. Stein des Anstoßes für den Einsatz von KI-Tools im Rahmens seines Hobbyprojekts war, dass er nicht zusätzlich die Artworks anfertigen wollte.

Aus dem Hobbyprojekt ist bereits vor einigen Monaten eine spielbare Demo hervorgegangen. Dabei ist das 2.D-Adventure nicht nur als gratis Gaming-Futter interessant. Denn auf dem dazugehörigen Webauftritt holen sich an moderner Spielproduktion Interessierte Einblicke zum Entstehungsprozess von Echoes of Somewhere ab. Vor einigen Monaten trat Kemppainen in einer fast einstündigen Episode von XR AI Spotlight auf – und stand Rede und Antwort zu Echoes of Somewhere.

Seht die komplette Folge nachstehend:

Produktionspause für das kuriose KI-Point-and-Click-Adventure

Das fertige Echoes of Somewhere soll dann übrigens in Episoden unterteilt sein. Jede dieser Folgen soll „Eine bis vier Stunden klassisches Point-and-Click-Gameplay mit einer in sich abgeschlossenen Geschichte“ bieten. Auch nicht zu verachten: Wie die Demo, sollen auch die fertiggestellten Episoden kostenfrei beziehbar sein. Allerdings pausiert das Projekt momentan, wie ihr dem Twitter-Posting weiter oben entnehmen dürft.

Apropos Retro-Power mit Klicki-Klicki-Gameplay: Wer alt (oder aufgeschlossen) genug für die Amiga-Ära ist, sollte sich (fast) gratis in dieses Blade-Runner-artige Point-and-Click-Adventure hineinwagen.

