Polaris: Zweitgrößte Gaming-Messe Deutschlands startet dieses Wochenende – Das erwartet euch

Bei dem Stichwort Gaming-Messe geistert in Deutschland den meisten wohl zuerst die Bezeichnung gamescom im Kopf herum. Seit 2022 baut sich in Hamburg jedoch in Form der Polaris Konkurrenz auf: Die zweitgrößte Gaming-Messe Deutschlands startet dieses Wochenende – und ist nicht zu unterschätzen.

Dieses Jahr geht die Convention rund um alle möglichen Themen aus dem Videospiel- und Nerd-Kosmos in die dritte Runde. Auf dem Programm stehen beispielsweise Angebote zu Anime/Manga, Tabletop-Rollenspielen, Cosplay und natürlich Gaming. Für einen schnellen Überblick zur Polaris 2024, haben wir für euch die wichtigsten Punkte parat.

Polaris 2024: Gaming Line-up unter anderem mit Nintendo

Trotz Newcomer-Status enttäuscht die Polaris nicht, was die Aufstellung im Gaming-Bereich betrifft. Mit Nintendo als Partner haben sich die Veranstalter*innen definitiv einen der größten Fische an Land gezogen. Dabei ist dieser Fang der gamescom zuvor nicht geglückt. Mit im Gepäck hat das ikonische Unternehmen aus Japan an erster Stelle das nur wenige Wochen alte Zelda: Echoes of Wisdom so wie Super Mario Party Jamboree, das erst wenige Tage nach der Messe überhaupt erscheint.

Solltet ihr vorbeischauen, dürft ihr außerdem einen Blick auf folgende Nintendo-Titel werfen:

Luigi’s Mansion 2 HD

Princess Peach: Showtime!

Super Mario Bros. Wonder

Mario Kart 8 Deluxe samt Booster-Streckenpass

Nintendo World Championship: NES Edition

Nintendo bleibt aber natürlich nicht allein auf der Polaris, CAPCOM gesellt sich beispielsweise mit einer anspielbaren Quest zu Monster Hunter Wilds, Street Fighter 6 mit Gastcharakter Terry Bogard und Kunitsu-Gami: Path of the Goddess dazu. Dritter im Bunde der großen Namen ist Bandai Namco. Der Publisher möchte Besucher*innen das neue Tekken 8 auf der PS5 präsentieren.

Indie- und Retro-Games auf der Polaris 2024

Darüber hinaus kommt auch die Indie-Sparte nicht zu kurz. Action-Adventure Constance, Mystery-Detektivspiel Morriton Manor Stories: Nordic Whispers – dessen Name euch vielleicht aus einer gewissen Pen and Paper-Reihe bekannt vorkommen könnte – und Metroidvania About Cannons & Sparrows haben sich neben 11 weiteren Titeln auf die Liste setzen lassen. Auf lokaler Seite hat Gamecity Hamburg fünf Studios mit neuen Spielen aus der Hansestadt zu Gast.

Außerdem dürft ihr euch im Bereich Retro austoben, während ihr die Ausstellung zur Geschichte der PC-Games durchstreift oder auf dem Retro-Flohmarkt nach seltenen Funden stöbert.

Polaris 2024: Was es außer Gaming zu entdecken gibt

Das Gaming-Herz der Polaris wird erweitert durch ein großes Aufgebot zu Cosplay, in dessen Mittelpunkt der am Samstag stattfindende Contest steht. Neben bekannten Gesichtern aus dieser Szene sind weitere promintene Gäste wie Gronkh, PietSmiet, DoktorFroid, Gnu und Rocket Beans TV mit am Start. Die geladenen Creator*innen prägen das Bühnenprogramm durch besondere Shows und Panels. Eine detailreiche Übersicht hierzu gibt es auf der Webseite der Veranstaltung.

Hier das offizielle Video zum letzten Jahr:

Ihr findet auf dem Gelände obendrein eine Tabletop-Area, die Artist Alley mit den Ständen verschiedener Künstler*innen, so wie einen Food Court namens Munchi Market, auf dem es beispielsweise japanische Leckereien wie Takoyaki zum Schlemmen gibt. Um nicht die Orientierung zu verlieren, empfiehlt sich die App der Polaris, die neben praktischen Features auch Spielereien wie erstellbare Avatare und abgreifbaren Loot bereithält.

Habt ihr euch Tickets für die Polaris besorgt? Falls nicht, könnt ihr bei uns zumindest Eindrücke aus zweiter Hand sammeln, wenn wir an diesem Wochenende von der Messe berichten. Ich persönlich habe mir auf jeden Fall schon vorgemerkt, bei Nintendo vorbeizuschauen und das neue Zelda näher in Augenschein zu nehmen. Kollege Gerrit ist mir da weit voraus, der durfte Echoes of Wisdom immerhin schon testen.

Quellen: Pressemitteilung, YouTube / Polaris Convention

Disclaimer: Wir wurden von den Veranstalter*innen der Polaris zu der Messe eingeladen. Kosten für Unterbringung und Anreise an den Tagen Freitag und Samstag sind, sofern notwendig, durch diese Einladung gedeckt.