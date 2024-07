„Positive Stimmung in der Community“: Am Ubisoft-Boss prallt die harsche Kritik an Star Wars Outlaws scheinbar gnadenlos ab

Wenn ein Videospiel aus der weit, weit entfernten Galaxis aktuell heiß diskutiert und noch heißer erwartet wird, ist das Star Wars Outlaws von Developer Massive Entertainment (Avatar: Frontiers of Pandora, Tom Clancy’s The Deivion) und Publisher Ubisoft.

Jetzt hat Ubisoft-Boss Yves Guillemot persönlich im Rahmen einer Telefonkonferenz verraten, dass Star Wars Outlaws derjenige Titel aus dem Hause Ubisoft sein soll, der für die Gaming-Giganten aus unserem Nachbarland Frankreich am meisten Werbeetat verschlungen hat. Mehr noch: Der Lenker hinter Ubisoft beharrt auf eine positive Stimmung in der Community.

Was hat der Ubisoft-Chef Neues zu Star Wars Outlaws verraten?

Man könnte den Eindruck gewinnen, mit der toughen Heldin Kay Vess und ihrem plüschigem Sidekick Nix hätte das globale Dorf namens Internet einen neuen Prügelknaben gefunden. Mal wird das Gameplay von Star Wars Outlaws unvorteilhaft neben das der Uncharted-Reihe gestellt, und erst jüngst wurde ein neuer zehnminütiger Gameplay-Trailer unserer englischsprachigen Kolleg*innen von IGN in den Kommentarspalten wegen als verbesserungswürdig wahrgenommenen Defiziten bei Grafik und Performance auseinandergenommen.

Jetzt haben die Verantwortlichen bei Ubisoft eine Telefonkonferenz zu den jüngsten Quartalsergebnissen des Gaming-Titans abgehalten, bei dem auch das Marketing-Budget von Star Wars Outlaws thematisch touchiert wurde. In seiner Stellungnahme betont Yves Guillemot in seiner Funktion als Firmenchef, das Stimmungsbild in der Community sei ein positives. Ubisoft signalisiert damit abermals, dass man mit Star Wars Outlaws einen Gewinner an der Hand hätte. Der Mann sagt:

„Wir rechnen mit einem starken Start für Star Wars Outlaw. Es ist eine Tatsache, dass der Titel dieses Jahr zu einem der meist erwarteten Spiele der Branche gehört, was auch durch wirklich stark positive Stimmung in der Community widerspiegelt. Dazu kommt, dass wir mit der bisher größten Marketingkampagne für ein Ubisoft-Spiel auffahren.“ Yves Guillemot (Chef von Ubisoft)

Wie passt das Statement von Ubisoft-Boss Guillemot ins Gesamtbild?

Übrigens: Das genaue Marketing-Budget ist nicht bekannt. Der durchweg positive Tenor von Guillemot jedoch mag verwundern, angesichts der negativen Resonanz auf den jüngst veröffentlichten Gameplay-Trailer. Während der Trailer zum Zeitpunkt unserer Berichterstattung zu den neuen Bewegtbildern noch bei 73 Prozent negativ mit nahezu 29.500 Daumen runter stand, liegt der abwertend eingestellte Anteil der Zuschauer am heutigen Tag noch höher: 80 Prozent sind es inzwischen – und damit fast 48.000-mal Daumen runter.

Ungeachtet der jüngsten Negativ-Kommentare sind wir bei 4P gespannt wie ein Flitzebogen, mit welchen Story-Twists dieser Krieg der Sterne überzeugen wird. Star Wars Outlaws(Action-Adventure) von Ubisoft Credit: Massive Entertainment / Ubisoft

Zum Vergleich: Daumen hoch konnte das Gameplay-Video über 11.600 Mal einsammeln. Denkbar ist auch, dass Guillemot, wie es sich für den Lenker eines Gaming-Titanen wie Ubisoft gehört, aus strategischen Gründen nach außen positiv kommuniziert – ungeachtet der erstaunlich vielen Negativ-Bewertungen. Denkbar wäre, er klammert mit seiner Aussage die sich häufende Negativität unter dem YouTube-Video und auf Twitter bewusst aus – vielleicht auch ähnlich wie schon bei Assassin’s Creed Shadows mit seinem Kommentar gegen Hass und Hetze. Aber das bleibt Spekulation.

Ob Star Wars Outlaws wegen eines Rucklers dort oder eines nicht ganz perfekten Partikel-Effekts hier wirklich die Häme verdient, die sich unter dem Video Bahn bricht, müsst ihr selber entscheiden. Wichtiger als kosmetische Details bleibt für uns in der Redaktion von 4P die Frage: Wird die neue Open World aus dem von George Lucas erdachten Universum am 30. August spielerisch überzeugen? Bis wird das für euch herausfinden, könnt ihr die Wartezeit mit Flintlock: The Siege of Dawn und einem ausgefuchsten Kreuzzug gegen die Götter überbrücken.

