Prügelspiel-Fanliebling schlägt bei Street Fighter 6 auf

Spieler*innen von Street Fighter 6 kämpfen sich derzeit munter durch das zweite Jahr des beliebten Arcade-Prüglers. In puncto DLC-Kämpfern wurden sie von Entwickler Capcom schon einmal gut verwöhnt: Neben Franchise-Oberbösewicht M. Bison fand auch Terry Bogard vom Genre-Kollegen Fatal Fury seinen Weg ins Roster.

Vor dort kommt auch die nächste Kämpferin herübergehüpft und erweitert ab Anfang Februar das Teilnehmer*innenfeld von Street Fighter. In einem Vorstellung-Trailer zeigt diejenige, die als eine der beliebtesten und traditionsreichsten Charaktere aus Fatal Fury gilt, was sie zu bieten hat.

Street Fighter 6: Mai Shiranui wirbelt kräftig herum

Der dritte DLC-Charakter in Year 2 von Street Fighter 2 ist niemand geringeres als Mai Shiranui, die Prügelspielveteran*innen natürlich schon aus diversen Auftritten (erstmals 1992) in Fatal Fury und dessen Ableger King of Fighters kennen. Im jüngst erschienenen Gameplay-Trailer zeigt Mai auf jeden Fall ihrem Street-Fighter-Counterpart Chun-Li, wo der Frosch die Locken hat und beeindruckt mit kecken Kick-Kombos.

Neben ihren klassischen Moves packt Mai auch ein paar feurige Attacken aus ihrem brennenden Fächer aus, mit dem sie sogar den berühmten Ha-Do-Ken von Street-Fighter-Urgestein Ryu blockt, wie im Video zu sehen ist. Optisch präsentiert sich die Ninjutsu-Kämpferin in ihrem traditionellen rot-weißen Outfit, hat aber auch ein schwarzes Leder-Kostüm parat (das sich charaktergetreu offenherzig gestaltet).

Die Kommentarspalte zeigt sich durch die Bank weg positiv: „Verrückt, wie gut die Fatal Futy-Charaktere in Street Fighter passen“ und „Mai vs. Chun-Li – eine legendäre Rivalität wird fortgesetzt“ – in Anlehnung an deren Aufeinandertreffen in den SNK vs. Capcom-Spielen – ist dort unter anderem zu lesen. Aber auch die Präsentation durch Capcoms hauseigene RE Engine bekommt ihr gerechtfertigtes Lob.

Dieses Jahr kommt Mai schon im Februar

Mai Shiranui wird ab 5. Februar in Street Fighter 6, dessen Test wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen, verfügbar sein und ist im Year 2-Charakter bzw. Ultimate-Pass enthalten, kann aber auch mit der Ingame-Währung Fighters Coins gekauft werden. Die letzte Year 2-Kämpferin Elena folgt im Frühjahr 2025.

Übrigens wird Entwickler SNK am 24. April mit Fatal Futy: City of the Wolves selbst einen neuen Ableger seiner Prügler-Reihe auf den Markt bringen. Auch hier sind Mai und Terry dabei… und wer weiß, vielleicht schafft es ja in Zukunft auch ein Street Fighter-Charakter als DLC hinein.

Quelle: Youtube /Street Fighter