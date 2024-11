PS Plus Dezember 2024: Alle „Gratis“-Spiele des Monats

Es ist Winter, es ist kalt, aber Sony heizt euch ein: Der PlayStation-Hersteller hat pünktlich die neuen „Gratis“-Spiele für PS Plus verraten. Im Dezember wird es gemütlich vor der Konsole, sowohl einzeln als auch mit einem Partner oder einer Partnerin.

Wie üblich handelt es sich um das Angebot für die günstige Stufe des Abos, sprich PS Plus Essential. Habt ihr dieses abgeschlossen, könnt ihr euch schon bald auf die Dezember-Spiele stürzen, um eventuell zwischen den Feiertagen ein paar Stunden der digitalen Unterhaltung zu frönen.

PS Plus Dezember: Diese „Gratis“-Spiele erwarten euch

Auch im Dezember bleibt Sony seiner Linie treu und erweitert PS Plus Essential um drei „Gratis“-Spiele, die ihr entweder für die PS4 oder PS5 herunterladen könnt. Allerdings sei erwähnt, dass ihr nur Zugriff auf die Bibliothek bekommt, solange euer Abo aktiv ist. Dauerhaft behalten könnt ihr die einzelnen Games also nicht.

Nun aber genug der Worte, hier sind die neuen „Gratis“-Spiele im Überblick:

It Takes Two – PS4, PS5

– PS4, PS5 Aliens: Dark Descent – PS4, PS5

– PS4, PS5 Temtem – PS5

Das Highlight ist gewiss in diesem Monat der Koop-Kracher It Takes Two, welches 2021 außerdem zum Spiel des Jahres bei den The Game Awards ausgezeichnet wurde. Zwingend zu zweit erlebt ihr in diesem Plattformer die Geschichte zweier Elternteile, die sich scheiden wollen, aber ungünstigerweise geschrumpft werden, um ein wildgewordenes Abenteuer zu durchstehen. Auch in unserem Test konnte It Takes Two seinerzeit eine starke Wertung abräumen.

In Aliens: Dark Descent erwartet euch derweil ein Kampf gegen die titelgebenden Xenomorphs: Ihr führt eine Truppe von Marines auf den Mond Lethe und müsst die garstigen Viecher aufhalten. Temtem bildet derweil als eine Art Pokémon-Spiel den Abschluss der neuen PS Plus-Spiele.

Sofort loslegen könnt ihr aber nicht: Erst ab dem 3. Dezember 2024 sind die Spiele via PS Plus Essential freigeschaltet. Voraussichtlich erfolgt die Umstellung wie üblich gegen 12 Uhr, es kann manchmal aber auch etwas länger dauern.

Falls ihr übrigens noch nicht die PS Plus-Spiele vom November eingelöst habt, wird es nun höchste Eisenbahn. Noch wenige Tage habt ihr Zeit, um euch Ghostwire: Tokyo und Death Note Killer Within als Vollversion zu sichern.

