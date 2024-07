Tschüss PS Plus: Diese Spiele werden bald aus dem Abo gestrichen

Nicht mehr lange, dann wird das Angebot bei PS Plus wieder kleiner. Gleich fünf Spiele werden bereits in wenigen Wochen nicht mehr Teil des Extra- und Premium-Katalogs sein, weshalb ihr euch beim Spielen der PS4– und PS5-Games etwas beeilen müsst.

Zwar könnt ihr seit dem 16. Juli etliche neue Spiele im Rahmen eures Abos zocken, andere wiederum verkünden dabei ihren Abschied über die PS Plus-Übersicht eurer Konsole. Unter anderem wird Trials of Mana nur wenige Tage vor dem Release des Nachfolgers den kostenpflichtigen Service verlassen. Ihr solltet die nächsten Tage also besonders intensiv nutzen.

PS Plus: Diese Spiele verlassen Extra und Premium

Die Zeit läuft, denn bereits ab dem 20. August könnt ihr die folgenden fünf Titel, der bereits angesprochene Mana-Teil inklusive, nicht mehr über PlayStation Plus Extra und Premium ohne Zusatzkosten zocken:

Need for Speed Unbound

NBA 2K24

Spellforce 3 Reforced

Trials of Mana

Destroy All Humans 2: Reprobed

Ihr habt also noch gut einen Monat Zeit, um die Titel nachzuholen, sofern ihr Interesse an ihnen hegt. Insbesondere das Square Enix-Rollenspiel dürfte auf Interesse stoßen, sofern ihr euch auf das am 29. August erscheinende Visions of Mana vorbereiten möchtet. Wer hingegen auf einen ungewöhnlichen Strategie-Rollenspiel-Mix steht, sollte Spellforce 3 eine Chance gewähren, während bei der Neuauflage von Destroy All Humans 2 das Zwerchfell strapaziert wird.

Fans mit Benzin Blut drücken derweil bei Need for Speed Unbound das Gaspedal ans Limit. Immerhin handelt es sich dabei um den zuletzt veröffentlichten Serienteil, der zwar längst nicht fehlerfrei ausfällt, aber dennoch ein paar ordentliche Stunden Unterhaltung bieten kann. Das Gleiche gilt für den letzjährigen Ableger der NBA 2K-Reihe.

Solltet ihr hingegen mit den fünf Titeln nichts anfangen können oder sie eventuell sogar schon gezockt haben, dann könnt ihr euch seit Kurzem über eine neue Wagenladung freuen: Seit dem 16. Juli gibt es bei PS Plus Extra und Premium insgesamt 13 weitere Spiele.

Quelle: PS Plus Übersicht