PS Plus: Extra & Premium – Letzte Chance: Diese 9 Spiele verlassen das Abonnement schon in wenigen Tagen

Wie der Herbst das Blättergewand der Bäume wechselt, so wechselt auch das Angebot der Titel in Sonys Spiele-Abonnement. Nachdem wir uns kürzlich über den einen oder anderen PS Plus-Neuzugang freuen durften, heißt es für gleich neun Vertreter schon bald Abschied zu nehmen.

Parallel zur Freischaltung des frischen Futters wurden direkt einmal ein paar Games aus dem PS Plus Extra- und Premium-Aufgebot verbannt. Jüngst ging es beispielsweise Horizon: Forbidden West an den Kragen, ebenso fehlen einige Ableger der Star Ocean-Reihe. Welche im kommenden Monat ebenfalls schwinden, steht bereits fest.

PS Plus: Diese 9 Spiele fliegen im Oktober aus dem Abo

Der PlayStation Store liefert wie gewohnt Auskunft: Eine letzte Chance zum Spielen könnt ihr zum Beispiel LittleBigPlanet 3 geben, welches als weiterer Titel der hauseigenen PlayStation Studios im Oktober aus dem PS Plus-Abo fliegt. Premium- und Extra-Kund*innen müssen also auf einen durchaus delikaten Plattformer verzichten – nachdem sie mit Astro Bot (bei uns im Test) womöglich gerade erst auf den Geschmack gekommen sind. Bereits vor einigen Monaten wurden die Server des Exklusivtitels offline genommen, so dass Sonys Entscheidung an dieser Stelle weniger überraschen dürfte.

Doch auch acht weitere Spiele, unter denen sich mit Gotham Knights oder Dragon Quest 11S: Streiter des Schicksals durchaus noch ein kleines Highlight verbirgt, werden kurzerhand aus dem Abo-Service geschmissen. Welche neun Spiele Sony im Oktober entfernt, sehr ihr anhand der nachfolgenden Übersicht (via ResetEra):

Ultra Street fighter IV

Gotham Knights

LittleBigPlanet 3

Dragon Quest XI

Dragon Quest Builders 1

Dragon Quest Builders 2

Dragon Quest Heroes

Toukiden Kiwami

The Evil Within

Zwar bleibt zu hoffen, dass der japanische Technikriese die Spielebibliothek von PS Plus nicht noch weiter beschneidet, allerdings ist ebenso davon auszugehen, dass dies im späteren Verlauf des Oktobermonats passieren dürfte. Schon zuvor flogen Spiele in Wellen aus dem Abonnement, sodass durchaus vorstellbar ist, dass Sony im kommenden Monat noch mehr Platz für frisches Futter schafft.

Welche neuen Gratis-Spiele der September für PS Plus im Gepäck hat, verraten wir euch selbstverständlich an anderer Stelle. Und: Warum der hohe Preis der PS5 Pro „eigentlich nicht schlimm“ sein soll, erfahrt ihr ebenfalls bei uns.

Quellen: ResetEra