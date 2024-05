PS Plus: Nur noch kurze Zeit – im Juni fliegen mehrere Spiele aus dem Abo

Erst vor wenigen Tagen sind über 20 Spiele aus PS Plus geflogen, da bildet sich am Horizont bereits die nächste Welle. Im Juni werden abermals über zwei Hände voll an Titeln einen Abgang machen.

Betroffen sind dieses Mal erneut verschiedene PS4- und PS5-Spiele, die in der Vergangenheit dem Extra- und Premium-Abo von PlayStation Plus hinzugefügt wurden. Nun heißt es allerdings Abschied nehmen und für euch gibt es nur noch eine kurze Zeit, um das eine oder andere Game nachzuholen.

PS Plus: Diese zwölf Spiele verlassen das Abo im Juni

Insgesamt sind im kommenden Sommermonat zwölf Spiele betroffen, die ihr nur noch bis zum 18. Juni 2024 über die beiden teureren Abo-Modelle ohne zusätzliche Kosten zocken könnt. Die komplette Streichliste teilt sich dabei auf in elf Spiele für PS Plus Extra und ein Spiel für PS Plus Premium, wie pushsquare berichtet.

PS Plus Extra:

Brothers: A Tale of Two Sons (PS4)

DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace (PS4)

Dodgeball Academia (PS4)

Grand Theft Auto 5 (PS4, PS5)

Indivisible (PS4)

Monster Jam Steel Titans (PS4)

MotoGP 23 (PS4, PS5)

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated (PS4)

The Talos Principle: Deluxe Edition (PS4)

The Wild at Heart (PS4)

Unturned (PS4)

PS Plus Premium:

Baja: Edge of Control HD (PS4)

Die riesigen Blockbuster sucht man auf der Liste vermutlich überwiegend vergebens, wobei GTA 5 natürlich als eines der größten Spiele aller Zeiten heraussticht. Angesichts von über 200 Millionen verkauften Exemplaren dürfte aber wohl bald jeder den Open World-Gigant von Rockstar Games schon einmal ausprobiert haben.

Falls ihr eines der Spiele trotz allem noch zocken wollt, solltet ihr euch beeilen. Denn es bleiben euch nur noch rund vier Wochen ehe ihr ansonsten dazu bereit sein müsst, die jeweiligen Titel käuflich zu erwerben. Welche Spiele übrigens seit kurzem für die beiden teuren PS Plus-Abos zur Verfügung stehen, haben wir für euch an anderer Stelle zusammengefasst.

Quelle: pushsquare