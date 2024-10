PS Plus: Letzte Chance – diese 18 Spiele verlassen schon bald das Abo

Schluss, aus und vorbei heißt es bald wieder bei PS Plus Extra und Premium. Im November machen gleich 18 Spiele den Abgang und sind dann über das kostenpflichtige Abo der PS5 und PS4 nicht mehr spielbar.

Und dieses Mal sind erneut einige große Namen dabei, bei denen nun die Zeit drängt, sie nachzuholen oder zu Ende zu spielen. Immerhin habt ihr noch gut einen Monat über, um etwaige Titel anzugehen. Danach schaut ihr allerdings erst einmal in die Röhre, insbesondere wenn ihr Kingdom Hearts-Fan seid.

PS Plus November 2024: Alle Abgänge des Monats

Welche Spiele genau auf der Liste stehen, verrät ein Blick auf die PlayStation Plus-Übersicht auf eurer Konsole – oder auf unsere Liste. Ab dem 12. November 2024 könnt ihr über PS Plus Extra oder Premium nicht mehr die folgenden Titel zocken:

Red Dead Redemption 2 (PS4)

(PS4) GTA: San Andreas Definitive Edition (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Die Sims 4: Großstadtleben (PS4)

(PS4) Dragon’s Dogma: Dark Arisen (PS4)

(PS4) Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost ON (PS4)

(PS4) Superliminal (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Eiyuden Chronicle: Rising (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Klonoa Phantasy Reverie Series (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Teardown (PS5)

(PS5) Overcooked 2 (PS4)

(PS4) Blasphemous (PS4)

(PS4) Moving Out (PS4)

(PS4) Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix (PS4)

(PS4) Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (PS4)

(PS4) Kingdom Hearts 3 (PS4)

(PS4) Kingdom Hearts: Melody of Memory (PS4)

(PS4) Chorus (PS4, PS5)

(PS4, PS5) What Remains of Edith Finch (PS4, PS5)

Ihr seht: Mit Red Dead Redemption 2 verlässt euch im November eines der besten Spiele der PS4-Generation. Falls ihr den Western-Hit von Rockstar Games noch nicht beendet habt, solltet ihr euch beeilen.

Ähnliches gilt für die komplette Kingdom Hearts-Reihe, die bald den Abflug macht. Aber auch das hervorragende Indie-Abenteuer What Remains of Edith Finch oder die spannende Rätselorgie von Superliminal sind nicht zu unterschätzen. Und falls ihr gerne zusammen auf der Couch spielt, dann werft vorher noch einen Blick auf Moving Out und Overcooked 2.

Immerhin gibt es auch Nachschub für das Abo: Seit heute könnt ihr zahlreiche neue Spiele über PS Plus Extra und Premium „gratis“ zocken.