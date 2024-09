PS5 Pro: Noch mehr Spiele erhalten ein ein Technik-Upgrade

Die PS5 bekommt schon bald ein Upgrade: Sony hat die PS5 Pro angekündigt und mit technischen Neuerungen versehen. So gibt es ein bis zu „45 Prozent schnelleres Grafik-Rendering“ und mit PSSR ein ganz eigenes Upscaling-Verfahren, wie ihr es von DLSS oder FSR kennt.

Aber all diese Verbesserungen nützen bekanntlich nichts, wenn es keine Spiele gibt. Aus diesem Grund wird die PS5 Pro zwar keine Exklusivtitel haben, aber einige schon veröffentlichte wie kommende Games werden speziell für die PS5 Pro optimiert – mithilfe eines kostenlosen Updates. Bereits jetzt hat Sony erste Namen verraten, die direkt am 7. November die Möglichkeiten der neuen Konsole ausreizen.

Grundsätzlich könnt ihr natürlich jedes für die PS5 erhältliche Spiel auch auf der PS5 Pro spielen. Diesbezüglich gibt es laut Sony keine Einschränkungen und auch die Abwärtskompatibilität zur PS4 ist weiterhin vorhanden. Manche davon werden sogar ohne Aktualisierung auf der neuen Konsole besser laufen: Der „PS5 Pro Game Boost“ macht es möglich.

Allerdings haben Entwickler*innen auch die Möglichkeit, ihre Titel speziell für das Pro-Gerät anzupassen. Diese erhalten dann ein Label mit der Beschriftung „PS5 Pro Enhanced“. Die folgenden Spiele werden zum Release der PS5 Pro am Start sein:

Alan Wake 2

Assassin’s Creed Shadows

Demon’s Souls

Dragon’s Dogma 2

Dragon Age: The Veilguard

Final Fantasy 7 Rebirth

F1 24

Gran Turismo 7

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Horizon Zero Dawn Remastered

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man 2

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil 4 Remake

Resident Evil Village

Star Wars Jedi: Survivor

Stellar Blade

The Crew Motorfest

The First Descendant

The Last of Us Part 1

The Last of Us Part 2 Remastered

Unklar ist allerdings, wie die einzelnen Titel die Stärken genau nutzen. Aus der Vorstellung von Mark Cerny geht zumindest hervor, dass zum Beispiel Gran Turismo 7 nun auch auf der Rennstrecke Raytracing-Reflektionen hat, während weiterhin 60 FPS anvisiert sind.

Die aktuelle Liste ist übrigens längst nicht final. In einem Bericht der englischsprachigen Kolleg*innen von CNET heißt es, dass zur Veröffentlichung der PS5 Pro am 7. November 2024 etwa 40 bis 50 Spiele an Bord sind. Der Großteil würde sich vor allem auf eine 4K-Auflösung und 60 Bilder pro Sekunde konzentrieren.

Andere wiederum könnten die neuen grafischen Möglichkeiten nutzen, um etwa mehr Charaktere gleichzeitig auf dem Bild darzustellen oder neue Effekte einzufügen. Auch von 8K-Unterstützung oder 120 FPS-Support ist die Rede.

Ob zukünftig jedes größere Spiel von Anfang an die stärkere PS5-Konsole unterstützt, bleibt derweil abzuwarten. Mehr Infos zum Preis der PS5 Pro haben wir für euch an anderer Stelle festgehalten.