PS5: Diese Nutzer bekommen jetzt etwas geschenkt

Inhaberinnen und Inhabern einer PlayStation 5 oder PS4 stehen nicht nur im Rahmen einer gebührenpflichtigen PS Plus-Mitgliedschaft regelmäßige „Gratis“-Beigaben zu. Auch, wer kein entsprechendes Abonnement besitzt, kann gerade und bis zum 22. September auf eine Art Sonderangebot zugreifen. Dabei handelt es sich um ein 3-monatiges kostenloses Paket des Streamingdienstes Apple TV+.

Den Service gibt es seit November 2019. Er bietet ähnlich wie seine Konkurrenten Amazon Prime Video und Netflix eine Vielzahl an exklusiven TV-Serien, Filmen und Dokumentationen, die von Apple selbst produziert oder in Auftrag gegeben werden. Darunter finden sich auch einige preisgekrönte Produktionen, in denen immer häufiger namhafte und renommierte Schauspieler*innen die Hauptrollen einnehmen.

PS5 & PS4: Das erwartet euch beim Gratis-Abo von Apple TV+

„Entdecke noch mehr Gründe, deine PlayStation-Konsole zu lieben – mit dem dreimonatigen verlängerten Probeabo für Apple TV+“, wie Sony die derzeitige Offerte offiziell ankündigt. Es richtet sich dabei explizit an alle PS5- und PS4-Gamer*innen, die neben der Konsole selbst auch ein Konto für PlayStation Network und zusätzlich noch eine Apple-ID haben.

Diese gilt als Bedingung für den Gratis-Abschluss und muss ein hinterlegtes Zahlungsmittel aufweisen, falls ihr Apple TV+ auch über den Testzeitraum hinaus in Anspruch nehmen möchtet. Bei ausbleibender Kündigung setzt eine automatische Verlängerung auf ein reguläres Abo ein, die dann zu entsprechenden Gebühren führt. Diese belaufen sich derzeit auf 9,99 Euro pro Monat.

Dazu gibt es den Zusatz, dass der aktuelle Deal „nur für neue und qualifizierte, wiederkehrende Abonnenten von Apple TV+ in deiner Region“ gültig ist.

Lesetipp: Das bringt das jüngste PS5-Update

Gratis-Abo auf der PS5 nutzen und kündigen: So geht es

Wer die Apple TV-App noch nicht verwendet, kann sie einfach herunterladen. Dazu sucht ihr sie im Bereich „TV & Video“ der PS4- oder PS5 – alternativ gelangt ihr über den Medien-Home-Bildschirm ans Ziel. Öffnet die Anwendung, folgt den dortigen Anweisungen und meldet euch zuletzt mit eurer Apple-ID an (oder erstellt eine neue).

Nach ähnlich einfachen Schritten geht ihr vor, sobald ihr das Apple TV+-Gratis-Abo wieder kündigen wollt:

Schaltet die PS5 oder PS4 ein und meldet euch mit eurem Konto an. Öffnet die Apple TV-App. Navigiert zu den Einstellungen innerhalb der Anwendungen. Diese findet ihr normalerweise im Menü, das durch das Zahnradsymbol dargestellt wird. Sucht nach einer Option wie „Abonnements verwalten“ oder „Account“. Diese Option ermöglicht euch den Zugriff auf eure Abonnement-Einstellungen. Wählt euer Apple TV+ Abonnement aus der Liste aus und folgt den Anweisungen, um es zu kündigen.

Sollte diese Vorgehensweise unerwartet Probleme bereiten, ist der Prozess auch ohne die PS5 oder PS4 machbar. Das ist über die mobilen Apple-Geräte wie iPhone und iPad möglich, ebenso wie den Mac. Im schlimmsten Fall bleibt noch der Weg über die Apple TV+-Webseite.

Kündigung über ein iPhone, iPad oder iPod Touch:

Öffnet die Einstellungen auf eurem iOS-Gerät. Tippt auf euren Namen und dann auf „Abonnements“. Findet das Apple TV+ Abonnement und tippt darauf. Tippt auf „Abonnement kündigen“ und bestätigt die Kündigung.

Kündigung über einen Mac:

Öffnet den App Store auf dem Mac. Klickt auf euren Namen oder das Profilsymbol unten in der Seitenleiste und dann auf „Account-Einstellungen anzeigen“. Scrollt nach unten zu „Abonnements“ und klickt auf „Verwalten“. Findet das Apple TV+ Abonnement und klickt auf „Bearbeiten“, dann auf „Abonnement kündigen“.

Kündigung über die Apple TV-Website:

Geht auf die Apple TV-Website und meldet euch mit eurer Apple-ID an. Klickt auf das Kontosymbol oben rechts und wählt „Account-Einstellungen“. Unter „Abonnements“ findet ihr euer Apple TV+ Abonnement. Klickt darauf und folgt den Anweisungen zur Kündigung.

War die Kündigung erfolgreich, bekommt ihr noch eine Bestätigungs-E-Mail von Apple. Ob der Testzeitraum bei frühzeitiger Kündigug weiter vollumfänglich nutzbar bleibt, gibt Sony allerdings nicht an. Wollt ihr euch dennoch drei Monate lang kostenlos beliebte Serien wie „Aus Mangel an Beweisen“, „Dark Matter – Der Zeitenläufer“, „John Sugar“, „Masters of the Air“, „Monarch: Legacy of Monsters“, „Ted Lasso“ und andere anschauen, ist jetzt die beste Gelegenheit.

Quellen: Sony, Apple TV, eigene Recherche