Ihr wollt PUBG spielen, aber eure Freunde sind schlecht? Nvidia hat eine Lösung für euch

So manch einer von euch kennt sicherlich das Problem: Es gibt ein Multiplayer-Spiel, welches einen interessiert, aber keiner sonst aus dem Freundeskreis hat Lust. Wo normalerweise nun oft die Flinte ins Korn geworfen wird, will zukünftig Nvidia aushelfen – mit KI.

Während der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas kündigte der bekannte Grafikchip-Hersteller eine Zusammenarbeit mit dem PUBG-Publisher Krafton an. PUBG Ally soll euch zukünftig einen von der KI gesteuerten Kameraden an die Seite stellen, der mehr als nur Kugelfutter sein soll.

Nvidia: Das steckt hinter PUBG Ally

Schon vor einiger Zeit kündigte Nvidia sein ACE-Programm an, mit dem Studios Charaktere erschaffen können, die dank einer generativen KI mit dem oder der Spieler*in chatten können. PUBG Ally geht jedoch noch ein paar Schritte weiter: Der GeForce-Hersteller soll euch tatkräftig unterstützen.

So verspricht das Unternehmen, dass der sogenannte Co-playable Charakter (CPC) „spielspezifischen Jargon“ versteht und außerdem Loot findet und teilt, Fahrzeuge fahren kann und sogar auf Feinde schießt. Zudem nimmt er Taktiken an, die ihr der KI verbal mitteilt. In einem Video präsentieren Nvidia und Krafton bereits den PUBG Ally und tatsächlich erfüllt er dabei die Versprechen.

Lese-Tipp: 15 Action-Adventures, die 2025 über eure Bildschirme rattern

Allerdings handelt es sich dabei lediglich um ein Konzeptvideo, bei dem vermutlich viel anhand eines Skrips abläuft. Ob die KI tatsächlich all diese Befehle in einem echten Match umsetzen kann, bleibt schlichtweg abzuwarten. Spannend könnte eine solche Implementierung aber durchaus sein, auch wenn sie natürlich noch lange nicht echte Spieler*innen ersetzen kann.

Noch mehr KI unterwegs

Doch nicht nur PUBG erhält zukünftig Unterstützung von Nvidias KI-Technologie. Auch Sims-Konkurrent inZOI, ebenfalls von Krafton gepublisht, wird KI-Charaktere enthalten, die dynamisch auf verschiedene Situationen reagieren sollen. Im Battle Royale Naraka Bladepoint soll die KI wiederum spielerische Vorteile bieten.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im noch kommenden Online-Rollenspiel MIR5 wird die KI hingegen genutzt, um Bosskämpfe spannender und dynamischer zu gestalten. So soll ACE dafür sorgen, dass sich der Feind an die Aktionen der Spieler*innen erinnert und entsprechend reagiert.

All das findet jedoch bislang nur auf dem Papier statt: Ob und wann diese Nvidia-Features tatsächlich ihren Weg in die jeweiligen Spiele finden, wird die Zeit zeigen. An anderer Stelle hat übrigens ein Spieler etwas geschafft, was vorher nur der künstlichen Intelligenz gelungen ist.

Quelle: YouTube / NVIDIA Game Developer