Red Bull Home Ground: So seht ihr das prestigeträchtigste Valorant-Turnier der Off Season live

Die internationale Valorant-Elite versammelt sich auch in diesem Jahr zum großen Finale des Red Bull Home Ground in der Arena Berlin. Vom 20. bis zum 23. November treten die acht stärksten Teams im hochkarätigsten Wettkampf der Off Season um die Krone an.

Das Event startet am 20. November mit der Play-In-Phase, dicht gefolgt von der Gruppenphase am 21. November und den Endspielen am darauffolgenden Wochenende. Alle Spiele werden online per Live-Stream übertragen. Und wer sogar vor Ort und in Farbe dabei sein will, der sollte sich jetzt noch eines der letzten Tickets sichern.

Red Bull Home Ground: Alle Infos zum Weltfinale des Valorant-Events

Die Viertelfinals und das erste Halbfinale finden am Freitag, den 22. November, statt und können sowohl live aus der Arena als auch bequem von der Couch aus via Twitch oder YouTube mitverfolgt werden. Das große Finale sowie das zweite Halbfinale werden anschließend am Samstag, den 23. November, in der Arena Berlin bestritten. Zu den Teilnehmern gehören die besten Valorant-Teams der Welt, die auf dem Red Bull Home Ground um den Sieg des „wohl prestigeträchtigsten Turniers der kompletten Off Season“, wie es der hierzulande heimische und gesetzte FOKUS Clan beschreibt, ringen.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Darunter findet sich mit Fnatic aus England der amtierende Titelträger und Favorit, der bereits zweimal bei einem VCT Global Event den obersten Platz auf dem Treppchen einstreichen konnte. Auch das französische Team Karmine Corp und der deutsche Hoffnungsträger FOKUS Clan sind mit von der Partie. Das Berliner Team möchte an frühere Erfolge anknüpfen und vor allem das heimische Publikum begeistern.

Zu den weiteren Vertretern zählen das südkoreanische T1, dessen League of Legends-Kader rund um Superstar Faker jüngst die Weltmeisterschaft in Riots MOBA für sich entscheiden konnte, das US-amerikanische Cloud 9 sowie Team Heretics aus Spanien und zwei weitere Qualifikanten aus den weltweiten Play-Ins.

Schon im Vorjahr lieferte das Event einen spannungsgeladenen Showdown, bei dem Fnatic mit einem souveränen 13:5 gegen Cloud9 siegte und den Titel als Champion einheimste. Das Red Bull Home Ground fand damals in der beeindruckenden Ryogoku Kokugikan Sumo-Arena in Japan statt und bot den Fans ein unvergessliches eSport-Erlebnis voller Herzschlagmomente.

So sichert ihr euch Tickets für das Live-Event – unterstützt von starken Partnern

Einige wenige der insgesamt 2.000 Tickets stehen für Fans noch bereit, die in diesem Jahr in der ikonischen Arena Berlin dabei sein möchten. Mit ihrem einzigartigen historischen Flair, das schon legendäre Künstler wie David Bowie und U2 beherbergt hat, bietet die Arena eine stimmungsvolle Kulisse für das Red Bull Home Ground Finale.

Auch in diesem Jahr unterstützen starke Partner das Turnier: AGON by AOC ist offizieller Monitor-Partner und liefert High-Performance-Monitore für optimales Gaming. Blacklyte stellt hochwertige Gaming-Stühle zur Verfügung, und Autohersteller Jeep tritt erstmals als Supporter auf.

Tickets für die Finalspiele des diesjährigen Red Bull Home Ground findet ihr über den entsprechenden Online-Shop, ausführlichere Informationen rund um das gefeierte Valorant-Event stehen euch über die dazugehörige Webseite natürlich ebenfalls zur Verfügung.

Quellen: Pressemitteilung, Red Bull Home Ground, Twitch / redbull, YouTube / Red Bull Gaming