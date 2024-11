Resident Evil 9 hat keine Eile: funkelnagelneuer Trailer is(s)t wie Dino Crisis – „Beeindruckend!“

Beim Wörtchen Resident Evil spitzen Survival Horror-Fans die Lauscher, hat die Reihe mit Resident Evil 4 oder Resident Evil 7: Biohazard doch das Genre geprägt. Hingegen eine weitere Capcom-Marke mit dem Anspruch, euch das Fürchten zu lehren (und cleveres Item-Management), ist natürlich Dino Crisis.

Während es jedoch Resident Evil bis zum achten Hauptteil Resident Evil: Village geschafft hat, wir alle einem Resi 9 entgegenfiebern, ist die Dino-Hatz seit der Bruchlandung Dino Crisis 3 (2003) wie ausgestorben. Nachschub für Survival Horror-Fans, mit Vorliebe für garstige Urzeitechsen, besorgt das Ein-Mann-Unterfangen LogDev. Jetzt ist zum stark von Resi und Dino Crisis inspirierten Indie-Game Paleophage ein neuer Trailer aus dem urzeitlichen Gestrüpp gebrochen.

Was zeigt der neue Trailer zum Survival-Horror-Spiel Paleophage?

Fleißige Leser*innen von 4P wissen natürlich längst: Paleophage ist ein Indie-Projekt, das dort ansetzt, wo Capcom seine Dino Crisis fallengelassen hat. Wie beim großen Vorbild, mit Spezialagentin Regina und der geheimnisvollen „Dritten Energie“, fährt Paleophage schaurig-schöne Survival-Horror-Atmosphäre auf. Mit dem jetzt neu veröffentlichten Trailer feiert der Kreativkopf hinter dem saurierstarken Projekt die „vielen Updates für das Spiel über den Verlauf der letzten Monate“.

Auf Twitter stehen euphorische Postings wie ein schlichtes „Beeindruckend!“ unter dem brandneuen Trailer für die Begeisterung in der Community.

Was wir dann im Verlauf des gerade mal einminütigen Trailers zu sehen bekommen, ist ein Ceratosaurus. Das Raubtier, mit dem markanten Nasenhorn und den Höckern über den Augen, dreht sich, unheilvoll beleuchtet von einem Lichtstrahl, in unsere Richtung. Kenner*innen des Genres wissen natürlich: Das Präsentierte ist eine Hommage an die erste Konfrontation mit einem Zombie im allerersten Resident Evil (1996). Im restlichen Trailer sehen wir dann Spielszenen, die auch aus Raccoon City stammen könnten – mit dem entscheidenden Unterschied, dass hier nicht Untote herumschlurfen, sondern Urzeitechsen die Zähne fletschen.

Mit Schutzweste und -helm ausgerüstet, sowie Schutzhelm auf dem Kopf, schleichen wir als Nächstes aus der Schulterperspektive durch spärlich ausgeleuchtete Gänge – machen Begegnungen der unfreundlichen Art mit: gigantischen Trilobiten, einem gigantischen Parasaurolophus oder gefiederten Dromaeosauriern. Bei Sekunde 42 sehen wir dann auch ein Schattenrätsel, dass stark an jene aus Resident Evil 7: Biohazard erinnert. Zum Abschluss der 60 Sekunden frühstückt ein Ceratosaurus dann noch den Arm einer Person, welche die schmerzvolle Prozedur verblüffend anstandslos hinnimmt – dann doch zu Boden sackt.

Wann wird das Survival-Horror-Spiel Paleophage erscheinen – und für welche Plattformen?

Übrigens: Paleophage ist naheliegenderweise darauf ausgelegt, euch eine intensive Singleplayer-Erfahrung zu bieten. Für den Zeitraum nach der Veröffentlichung schließt das Ein-Mann-Team jedoch nicht aus, einen Multiplayer-Modus nachzuschieben. Was das Zeitfenster für die Veröffentlichung von Paleophage angeht, peilt die unter ihrem Twitter-Spitznamen @LoganChitwood6 bekannte Person einen Release für 2025 an – ohne darüber hinaus genauer zu werden.

Auf Steam, wo ihr den Titel auf eure Wunschliste kippen könnt, wird das Dino-Spiel jedenfalls als „bald verfügbar“ gelistet. Neben Heimcomputer-Freund*innen soll Paleophage euch auch auf der PlayStation 5 auflauern. Apropos (kein) Spaziergang durch den Jurassic Park: Wieso Capcom mit einem neuen Dino Crisis eine wirtschaftlich sinnige Chance verpasst, habe ich euch in einer eigenen Kolumne wegargumentiert. Spoiler-Alert: Dieses Meinungsstück enthält Spuren ledriger Saurier.

