Resident Evil: Neuer Film hat vielleicht schon einen bekannten Namen – und einen Regisseur

Die Realverfilmungen der Resident Evil-Videospiele mit Milla Jovovich als Leinwandheldin und Filmemacher Paul W. S. Anderson als Kreativer im Hintergrund, haben es auf insgesamt sechs Filme gebracht. Zwischen den Jahren 2002 und 2016 hat die Filmreihe, lose basierend auf Capcoms Survival Horror-Spielen, ihren Weg in die Lichtspielhäuser gefunden – beginnend mit dem schlicht getitelten Resident Evil, abschließend mit The Final Chapter.

2021 dann ist mit Welcome to Raccoon City ein weiterer Kinofilm erschienen, diesmal von Regisseur Johannes Roberts (27 Meters Down), sich werkgetreuer an die Videospielvorlage anlehnend. Die Bewertungen auf der IMDB (5,2) und Metacritic (44) sprechen für einen bestenfalls lauwarm aufgenommen Horrorstreifen. Dessen ungeachtet kündigt sich jetzt Nachschub an: Ein nächster Film soll sich zufolge eines Brancheninsiders bereits in Vorbereitung befinden.

Resident Evil: The Umbrella Chronicles könnte der nächste Film heißen

Die Information stammt vom kostenpflichtigen Angebot des Filmkritikers Jeff Sneider über sein Portal The InSneider. Wie mitunter Comicbook unter Berufung auf Sneider berichtet, soll sich aktuell Regisseur Zach Cregger in Verhandlung darüber befinden, bei einem nächsten Resident Evil-Film auf dem Regiestuhl Platz zu nehmen. Mehr noch: Der durch seine Regiearbeit Barbarian positiv aufgefallene Cregger soll ein Angebot zur Neuverfilmung von Cluedo ausgeschlagen haben, um sich jetzt den Zombies aus Raccoon City zu widmen.

Kurze Einordnung: Der psychologische Horrorfilm Barbarian kann mit namhaften Schauspielern wie Justin Long oder Bill Skarsgård aufwarten – und auch die Bewertung auf der International Movie Database lässt auf qualitativ vernünftigen Gruselfilm schließen. Zumindest scheint Cregger die Verantwortlichen bei Sony von seinem Handwerkszeug überzeugt zu haben.

Das Brettspiel Cluedo (im englischen Original: Clue) wurde über die Jahre mehrfach verfilmt, die namhafteste Adaption ist jedoch „Clue – The Movie“ aus dem Jahre 1985 mit Tim Curry und Christopher Lloyd. Bei uns in Deutschland kam die Brettspielverfilmung übrigens als „Alle Mörder sind schon da“ in die Kinos. Nun also hat Filmemacher Zach Cregger anscheinend eine weitere, filmische Adaption des Gesellschaftsspiels fallenlassen, um dem T-Virus eine Chance zu geben.

Gerüchte zum neuen Resident Evil-Film

Übrigens: Über eine Rückkehr von Resident Evil auf die große Leinwand unter dem Titel The Umbrella Chronicles hat etwa Bloody Disgusting unter Verweis auf oben verlinkten Twitter-Account @RE_Wiki in den vergangenen Jahren mehrmals berichtet – und darauf, dass der Streifen nicht auf dem gleichnamigen Rail-Gun-Shooter Resident Evil: The Umbrella Chronicles basieren soll, sondern womöglich auf Resident Evil Zero. Aber das sind natürlich erstmal nur Gerüchte. Denkbar auch, dass der Resident Evil-Film eines Zach Cregger letztlich in eine ganz andere Richtung geht.

Apropos Biohazard & Co.: Auch in puncto Resident Evil 9 brodelt die Gerüchteküche gerade ordentlich – mit Entwickler*innen, die ein wirklich ambitioniertes Ziel verfolgen.

Quellen: The InSneider, Comicbook, Twitter / @RE_Wiki, @zcregger, Bloody Disgusting, International Movie Database