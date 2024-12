Resident Evil Village holt jetzt grafisch ordentlich auf – Download kostenlos

Es existieren Spielereihen, deren Titel stehen synonymisch für ein gesamtes Genre. Einer dieser ultimativen Genre-Vertreter*innen ist zweifelsohne Resident Evil aus dem Hause Capcom. Während also Survival Horror-Fans weltweit auf jedwede Lebenszeichen zum neunten Hauptteil hoffen, namhaften Leakern wie Dusk Golem oder Lunatic Ignus an den Lippen hängen, macht ein umtriebiger Fan ein bereits hervorragendes Resident Evil Village jetzt noch besser – zumindest grafisch.

Denn höher aufgelöste Charaktermodelle solcher Schurk*innen wie Lady Dimitrescu oder Karl Heisenberg hat Capcom zwar fabriziert, aber wohl nicht im fertigen Spiel verbaut. Ein Fan auf Nexus Mods bessert jetzt hier nach; und ihr profitiert von diesem Kostenlos-Download.

Höher aufgelöste Texturen für Freund und Feind aus Resident Evil Village

Damit ihr in den Genuss dieser frischen, knackigen Texturen kommt, ist wie immer Grundvoraussetzung: Dass ihr Resident Evil Village in eurer Steam-Bibliothek geparkt habt – oder wo auch immer ihr als PC-Spieler*in das neunte Resident Evil datentechnisch untergebracht habt. Wie der Modder, dem wir nur unseren Dank aussprechen können, verrät, hat er dieselben hochauflösenden Texturen wohl schlicht aus dem Model Viewer in das Hauptspiel überführt.

Nur eine Figuren-Parade oder gespenstisches Bestiarium? Dank Mini-Mod pimpt ihr Resident Evil Village jetzt ein klein wenig. Credit: Capcom, Nexus Mods / @S1nonim

Das bedeutet in schnöde Zahlen gegossen, ihr erhaltet Charakter-Texturen mit Auflösungen von 1K, 2K oder sogar 4K. Wichtige Anmerkung: Da nicht alle Charaktermodelle im Model Viewer eine höhere Auflösung als im eigentlichen Spiel aufweisen, werdet ihr mitnichten nach dem Download die gesamte Spielwelt frisch texturiert auffinden.

Diese grafische Frischzellenkur betrifft mehr einzelne, ausgewählte Charaktermodelle, wie etwa Mia Winters Klamotte, die Kleidung der Spezialeinheit Hound Wolf Squad, oder häufig anzutreffender Gegnertypen wie den Werwolfmännern oder den fledermausartigen Samcă. In der dazugehörigen Beschreibung auf Nexus Mods heißt es zudem, „im Spiel [Resident Evil Village] selbst gibt es überhaupt keine Charaktertexturen mit 4K-Auflösung“. Diese Mini-Mod holt grafisch gewissermaßen also das Maximum raus.

Bessere Texturen für Resident Evil Village auf Nexus Mods herunterladen

Genauer gesagt, ist diese Mod zweigeteilt – der eine Part liefert höher aufgelöste Gegner-Modelle, der andere allgemein Charakter-Modelle. Für die Installation benötigt ihr übrigens den sogenannten Fluffy Mod Manager. Aber auch der steht für registrierter Nexus Mods-Nutzer*innen zum kostenfreien Download bereit. Alleinige Voraussetzung für das Herunterladen ist: Ihr seid bei Nexus Mods registriert. Aber auch diese Hürde lässt sich mit wenigen Mausklicks abfrühstücken. Im Grunde müsst ihr nach erfolgreichem Download nur noch die Mini-Mods in den Fluffy Mod Manager kippen.

Eine kurze und knappe Anleitung findet ihr übrigens beim Punkt „Über diese Mod“ beim Unterpunkt „Installation“. Apropos Grafikgranate Resident Evil Village: Wie butterweiches Raytracing geht, dürfen jetzt wohl auch Konsoleros mit der PlayStation 5 Pro erleben.

Quellen: Nexus Mods / @S1nonim, @FluffyQuack