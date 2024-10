Rückkehr zu alten Stärken – EA-Boss lobt Dragon Age: The Veilguard

Happy Halloween! Entwickler BioWare und Publisher Electronic Arts haben sich den gruseligsten Tag des Jahres für die Veröffentlichung von Dragon Age: The Veilguard herausgesucht. Der Horror dürfte sie nach den ersten Reviews allerdings nicht ereilt haben.

Derzeit pendeln sich die Bewertungen auf Metacritic bei 84/100 Punkten ein, auch in unserem Spieletest hat das Fantasy-RPG einen starken Eindruck hinterlassen. Andrew Wilson, CEO von Electronic Arts, freut sich daher, dass BioWare mit dem Spiel wieder ein potenzieller Volltreffer ins Haus steht.

Dragon Age: The Veilguard – Findet BioWare zu alter Stärke zurück?

Das Entwicklerstudio hat durchaus große Titel und Franchises in seiner Vita: Neben der seit heute vierteiligen Dragon Age-Reihe sind es unter anderem die äußerst populären Third-Person-RPG-Shooter in der Mass Effect-Trilogie sowie die Online-MMOs um Star Wars: (Knights of) The Old Republic. Aber auch Baldur’s Gate 1 und 2 stammt aus der Schmiede der Kanadier – wenngleich das gefühlt eine andere Ära der Videospielgeschichte war.

Zuletzt aber gab es anstatt Jubelstürme eher laue Lüftchen: Mass Effect: Andromeda enttäuschte 2017 die Fans in vielerlei Hinsicht, auch der Loot-Shooter Anthem in 2019 konnte die Erwartungen nicht erfüllen, die Arbeit an einer 2.0-Version wurde eingestellt. Andrew Wilson, CEO von Publisher EA (via PCGamer), ist sich jedoch sicher: „Mit Dragon Age: The Veilguard kehrt BioWare zu für sie typischen Spielen und Stärken zurück.“

Das Studio habe die Zeit gehabt, ein neues Dragon Age zu entwickeln – das immerhin ganze zehn Jahre nach dem letzten Teil Inquisition erscheint –, welches dem Kontext und der Bedeutung des Franchises gerecht werde. „Nach Anthem hat sich BioWare für das zusammengesetzt, was sie für viele Spieler*innen zu einem beliebten Studio gemacht hat, um ein für sie bezeichnendes Spiel zu entwickeln“, so Wilson weiter. „Mit umfangreichen Welten, nuancierten Charakteren, starken und fesselnden Stories, Kameradschaft und Freundschaft sowie Entscheidungen, die im Kontext des Gameplays wirklich Einfluss haben.“

Ob Fans der Reihe oder Spieler*innen, die der vierte Ableger von Dragon Age auch sicher neu für die Reihe hinzugewinnen kann, ebenso positiv auf das Action-Adventure-RPG blicken, wird sich ab heute zeigen. Unser umfangreicher Test zu The Veilguard jedenfalls liegt für euch bereit.

