Sale im Nintendo eShop endet in Kürze: Das sind die heißesten Angebote

Wer auf satte Rabatte wartet, um die eigene Wunschliste im Nintendo eShop abzuarbeiten, der muss wachsam bleiben. Vor allem, wenn es sich bei den ersehnten Spielen um Nintendo-Originale handelt, die nur recht selten von ihrem Vollpreis abweichen.

Gerade ergibt sich wieder eine Gelegenheit, Figuren wie Mario und sogar Link aus The Legend of Zelda vergünstigt auf eure Konsole zu holen. Der aktuelle Sommer-Sale im Nintendo eShop zaubert nämlich auf einige Spiele-Perlen kleinen und großen Kalibers bis zu 75 Prozent Rabatt.

Sommer-Aktion im Nintendo eShop: Angebote zu jedem Spiel-Kaliber

Möglicherweise versteckt sich in der Auswahl momentaner Angebote im Nintendo eShop ein Spiel, das in eurer Sammlung noch fehlt. Wenn euch zum Beispiel die teils 59,99 Euro schweren Preisschilder der Mario-Reihe bisher abgeschreckt haben, gibt es jetzt dreimal Grund zum Überdenken: Super Mario Maker 2 und Super Mario 3D World + Bowser’s Fury kosten gerade nur 39,99 Euro, Mario + Rabbids Sparks of Hope geht runter bis auf 19,79 Euro. Eine ähnliche Ehre wird Sidekick Toad zuteil, der in Captain Toad Treasure Tracker für 27,99 Euro statt 39,99 Euro anzutreffen ist.

Auch Zelda-Fans, die noch eine digitale Kopie von Breath of the Wild brauchen, dürfen hellhörig werden: Dieser meisterhafte Ableger des Franchise geht zurzeit für 48,99 Euro, statt 69,99 Euro, übers Kassenband. Sogar ein Spin-Off der Pokémon-Reihe ist mit am Start, und zwar kehrt Meisterdetektiv Pikachu zurück. Hier zahlt ihr diesmal nicht 49,99 Euro, sondern 34,99 Euro. Ebenfalls im Detektiv-Kosmos bewegt sich Laytons Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre, für das ihr gerade 19,99 Euro und nicht 39,99 Euro hinblättern müsst.

Hier noch eine kleine Auswahl spannender rabattierter Games, die nicht in die Kategorie Switch-exklusiv fallen:

Hogwarts Legacy (29,99 Euro statt 59,99 Euro)

(29,99 Euro statt 59,99 Euro) Disney Dreamlight Valley (29,99 Euro statt 39,99 Euro)

(29,99 Euro statt 39,99 Euro) Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy (9,89 Euro statt 29,99 Euro)

(9,89 Euro statt 29,99 Euro) Red Dead Redemption (29,99 Euro statt 49,99 Euro)

(29,99 Euro statt 49,99 Euro) Borderlands 3 Ultimate Edition (29,99 Euro statt 59,99 Euro)

(29,99 Euro statt 59,99 Euro) Harvest Moon Winds of Anthos (37,49 Euro statt 49,99 Euro)

Euch bleibt bis zum 23. Juni 2024 Zeit, eure Warenkörbe mit den Sommer-Angeboten aus dem Nintendo eShop-Sale zu füllen. Fehlen euch darin noch Nostalgie-behaftete Game Boy-Klassiker, findet ihr davon eine frische Auswahl im Nintendo Switch Online-Service, falls ihr diesen abonniert habt.

