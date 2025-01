Saufen, Prügeln und mehr: Neuer Kingdom Come-Trailer zeigt wildes Ritterleben

Nur noch wenige Tage, bis Mittelalter-Fans endlich wieder mit Heinrich in ein authentisches Ritter-Abenteuer starten können. Kingdom Come: Deliverance 2 steht ins Haus und entführt euch erneut in ein realitätsnahes Böhmen, wie es im 15. Jahrhundert ausgesehen haben könnte.

Als letztes Schmankerl vor der Veröffentlichung machen Entwickler Warhorse Studios und Publisher Plaion euch nochmal mit einem kleinen Teaser neugierig, der den Protagonisten des Action-RPGs bei der Bewältigung seines ereignisreichen Alltags zeigt – und euch mit augenzwinkerndem Humor einen Blick auf die Möglichkeiten von Kingdom Come: Deliverance 2 eröffnet.

Kingdom Come: Deliverance 2 – Freud und Leid des Mittelalterlebens

Der CGI-Trailer unter dem Motto „Live a medieval life“ wurde von dem Animationsstudio Platige erstellt und zeigt Heinrich, den Protagonisten von Kingdom Come: Deliverance 2 (und auch bereits des ersten Teils), in trauter Zweisamkeit mit einer Dame, bei einer scheppernden Auseinandersetzung auf dem Schlachtfeld oder auch bei viel umjubelten Ritterspielen.

Es soll – wenngleich mit humoristischem Unterton präsentiert – einen guten Einblick in die täglichen Herausforderungen (und Freuden) geben, die sich euch im Laufe des Spiels ermöglichen. „Heinrich lebt sein bestes Leben in einer rasanten mittelalterlichen Welt“, heißt es in einer Pressemitteilung von Plaion. „Es ist eine Mischung aus Humor und Härte, in der Heinrich sich trinkend und prügelnd seinen Weg durch Böhmen bahnt, weil jeder Tag sein letzter sein könnte.“

Fans können sich ab kommendem Dienstag, 4. Februar selbst davon überzeugen. Wer möchte, kann das Spiel aber schon im Vorfeld laden – bei einer Dateigröße von bis zu 100 GB durchaus vernünftig. Auf der Xbox Series X|S ist der Preload bereits möglich, auf der PlayStation 5 folgt er am Sonntag, 2. Februar, um 17:00, auf dem PC tags darauf zur selben Zeit.

Wir konnten Kingdom Come: Deliverance 2 schon mal im Vorfeld anspielen. Was unsere Eindrücke zum actiongeladenen und mit reichhaltiger Story vollgepackten Mittelalterspektakel sind, könnt ihr in unserer Preview lesen. Ein vollwertiger Test folgt in Kürze.

