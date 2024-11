Sengoku Dynasty: Neues Insider-Video veröffentlicht – das kommt in wenigen Tagen

Entwickler Superkami und Publisher Toplitz Productions haben ein neues Insider-Video für Sengoku Dynasty veröffentlicht. In nur wenigen Tagen, genauer am 7. November, wird das Spiel, das eine Mischung aus Siedlungsbau, Lebenssimulation und Survival-Abenteuer bietet, den Early Access auf PC hinter sich lassen – ein neuer Meilenstein nach 14 Monaten Entwicklung.

Das kürzlich publizierte Videomaterial gibt euch tiefere Einblicke in die zentralen Spielmechaniken, die mit der Version 1.0 eingeführt werden. Dazu gehört ein neues Beziehungssystem, das unter anderem die Möglichkeit zur Familiengründung und Elternschaft beinhaltet. Diese Funktion wird es euch durch künftige Updates nach dem Release auch ermöglichen, euer Erbe an eure Nachfahren weiterzugeben.

Sengoku Dynasty: Neue Features und Verbesserungen

Was euch darüber hinaus erwartet, sind eine Vielzahl neuer Waffen und verbesserte Ausrüstung. Ein besonderes Highlight darunter ist das vollständige Samurai-Set, das im Spiel verwendet werden kann. Auch die Künstliche Intelligenz von Tieren und Gegnern wird in der Version 1.0 erheblich optimiert, was das Gameplay noch aufregender gestaltet.

Dazu könnt ihr in Sengoku Dynasty Teil einer lebendigen Dorfgemeinschaft sein. Mit der Veröffentlichung der Version 1.0 werden euch eure Mitbürgerinnen und Mitbürger eurem Status und Dynastie-Level entsprechend begegnen. Höhere Levels und glücklichere Dorfbewohner*innen führen zu respektvolleren Interaktionen, wodurch das Gemeinschaftsgefühl weiter gestärkt wird.

Lesetipp: Die besten PC-Spiele 2024

Ein herausragendes neues Feature ist der Charakter-Editor, der es euch ermöglicht, ein individuelles virtuelles Alter Ego zu gestalten, einschließlich der Option, weibliche Figuren zu kreieren.

Schaut euch hier das neue Video zu Sengoku Dynasty an:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vorfreude auf den Launch

Wenn Sengoku Dynasty den Early Access am 7. November verlassen hat, ist der Weg laut Entwickler und Publisher frei für ein noch größeres Abenteuer. Denn für 2025 wurden bereits die Konsolenversionen angekündigt. Nähere Informationen erhalten Fans allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Quellen: Pressemitteilung Topitz Productions, YouTube/ Toplitz Productions