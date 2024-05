Hellblade 2: Wie gut spielt sich das Xbox-Abenteuer auf dem Steam Deck?

Mit den Stärken der Unreal Engine 5 zaubert Senua’s Saga: Hellblade 2 eine optisch beeindruckende Spielwelt auf die Bildschirme dieser Welt. Aber auch auf das Steam Deck? Wir haben die Testversion auf den mobilen Handheld-PC installiert und uns angesehen, ob ihr Senuas Geschichte ebenso unterwegs zocken könnt.



Der Vorgänger, Hellblade: Senua’s Sacrifice, ist immerhin Verifiziert, sprich er ist nahezu problemlos auf dem Steam Deck spielbar. Beim zweiten Teil gibt es bisher noch keine Einschätzung, aber unserer Erfahrung nach könnte das problematisch werden – auch wenn es nicht ganz so schlimm wie bei Dragon’s Dogma 2 ausfällt.

Getestet haben wir Senua’s Saga: Hellblade 2 auf dem Steam Deck OLED mit 512 Gigabyte Speicherplatz. Letzteres ist kein großes Problem: Mit exakt 49,59 GB ist das zweite Hellblade zwar kein Fliegengewicht, aber auch weit weg von einem Horizon Forbidden West oder Baldur’s Gate 3, die deutlich mehr auf die digitale Waage bringen.





Allerdings hören hier die guten Nachrichten auf, denn wirklich spielbar beziehungsweise eher genießbar ist Hellblade 2 derzeit nicht. Die Performance ist dafür schlicht nicht gut genug. Selbst mit den niedrigsten Einstellungen und AMD FSR 3.0 im Performance-Modus erreicht der Handheld-PC gerade einmal 30 Bilder pro Sekunde und das nicht dauerhaft. In manchen Kämpfen und effektvollen Szenen muss man sich eher mit 25 FPS begnügen, was den Spielspaß schon merklich einschränkt.

Die besten Steam Deck-Einstellungen für Hellblade 2

Auflösung: 1.280 x 800

1.280 x 800 Upscaler: AMD FSR3

AMD FSR3 Upscaler-Qualitätsmodus: Leistung

Leistung Vertikale Synchronisierung: An

An Post-Processing-Qualität: Niedrig

Niedrig Effektqualität: Niedrig

Niedrig Schattenqualität : Niedrig

: Niedrig Reflexionsqualität: Niedrig

Niedrig Globale Illumination Qualität: Niedrig

Niedrig Volumetrie: Niedrig

Niedrig Texturqualität: Niedrig

Niedrig Sichtweite: Niedrig

Niedrig Pflanzen-Detail: Niedrig

Darüber hinausunter den Einschränkungen. Was sehr schade ist, denn Hellblade 2 lebt unter anderem von seiner optischen Wucht, die euch in den albtraumhaften Bann ziehen soll. Wenn jedoch viele Details kaum noch erkennbar sind oder zu Pixelbrei werden, dann schlägt sich dieser Umstand negativ auf die Erfahrung nieder. Ganz abgesehen davon, dass es aufgrund des gewählten Aspektratiosoben und unten gibt – auf einem großen Bildschirm ist das noch verkraftbar, auf dem verhältnismäßig kleinen Display ist es hingegen nicht allzu schön anzusehen.Falls ihr dennoch den Versuch wagen wollt und euch mit Kriegerin Senua in ihr nächstes Abenteuer mobil wagen wollt, dann wollen wir euch dennoch die unserer Meinung nachnicht vorenthalten. Es sei jedoch schon verraten, dass es sich dabei im Kern um die niedrigsten Optionen handelt, die uns das Spiel anbietet – viel mehr lässt sich derzeit schlicht nicht rausholen.Mit den extremen Performance-Modi von Intel XeSS könnt ihr zwar experimentieren und es lassen sich auch ein bis zwei Bilder pro Sekunde mehr erzielen, dafür aber leidet die Bildqualität noch mehr als ohnehin schon. Zudem ihr nicht allzu lange Spaß mit dem Akku habt: Nachist Schicht im Schacht.Ob Ninja Theory mitdie Performance noch verbessern kann, bleibt abzuwarten. Mit einer deutlichen Leistungssteigerung solltet ihr derzeit aber nicht rechnen. Es stellt sich zudem die Frage, ob man ein solch bildgewaltiges Spiel, wie es Senua’s Saga: Hellblade 2 ist, ohnehin nicht lieber auf einem großen Bildschirm oder Monitor genießen sollte. Dort kommt das Action-Adventure nämlich am Stärksten zur Geltung, wie unter anderem unser Test verrät